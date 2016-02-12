О нас

Ullrich Bohme

Ullrich Bohme

Сингл  ·  2016

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

#Классическая
Ullrich Bohme

Артист

Ullrich Bohme

Релиз Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

#

Название

Альбом

1

Трек Triosonate für Orgel No. 2 C-Moll BWV 526: 1. Vivace

Triosonate für Orgel No. 2 C-Moll BWV 526: 1. Vivace

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

3:55

2

Трек Triosonate für Orgel No. 2 C-Moll BWV 526: 2. Largo

Triosonate für Orgel No. 2 C-Moll BWV 526: 2. Largo

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

3:36

3

Трек Triosonate für Orgel No. 2 C-Moll BWV 526: 3. Allegro

Triosonate für Orgel No. 2 C-Moll BWV 526: 3. Allegro

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

4:26

4

Трек Triosonate für Orgel No. 3 D-Moll BWV 527: 1. Andante

Triosonate für Orgel No. 3 D-Moll BWV 527: 1. Andante

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

5:16

5

Трек Triosonate für Orgel No. 3 D-Moll BWV 527: 2. Adagio e dolce

Triosonate für Orgel No. 3 D-Moll BWV 527: 2. Adagio e dolce

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

6:11

6

Трек Triosonate für Orgel No. 3 D-Moll BWV 527: 3. Vivace

Triosonate für Orgel No. 3 D-Moll BWV 527: 3. Vivace

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

4:16

7

Трек Triosonate für Orgel No. 4 E-Moll BWV 528: 1. Adagio

Triosonate für Orgel No. 4 E-Moll BWV 528: 1. Adagio

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

2:50

8

Трек Triosonate für Orgel No. 4 E-Moll BWV 528: 2. Andante

Triosonate für Orgel No. 4 E-Moll BWV 528: 2. Andante

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

4:59

9

Трек Triosonate für Orgel No. 4 E-Moll BWV 528: 3. Un poc' allegro

Triosonate für Orgel No. 4 E-Moll BWV 528: 3. Un poc' allegro

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

3:02

10

Трек Triosonate für Orgel No. 5 C-Dur BWV 529: 1. Allegro

Triosonate für Orgel No. 5 C-Dur BWV 529: 1. Allegro

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

5:22

11

Трек Triosonate für Orgel No. 5 C-Dur BWV 529: 2. Largo

Triosonate für Orgel No. 5 C-Dur BWV 529: 2. Largo

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

5:31

12

Трек Triosonate für Orgel No. 5 C-Dur BWV 529: 3. Allegro

Triosonate für Orgel No. 5 C-Dur BWV 529: 3. Allegro

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

3:58

13

Трек Triosonate für Orgel No. 1 Es-Dur BWV 525: 1. (Keine Angaben)

Triosonate für Orgel No. 1 Es-Dur BWV 525: 1. (Keine Angaben)

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

3:06

14

Трек Triosonate für Orgel No. 1 Es-Dur BWV 525: 2. Adagio

Triosonate für Orgel No. 1 Es-Dur BWV 525: 2. Adagio

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

7:46

15

Трек Triosonate für Orgel No. 1 Es-Dur BWV 525: 3. Allegro

Triosonate für Orgel No. 1 Es-Dur BWV 525: 3. Allegro

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

4:11

16

Трек Triosonate für Orgel No. 6 G-Dur BWV 530: 1. Vivace

Triosonate für Orgel No. 6 G-Dur BWV 530: 1. Vivace

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

4:00

17

Трек Triosonate für Orgel No. 6 G-Dur BWV 530: 2. Lente

Triosonate für Orgel No. 6 G-Dur BWV 530: 2. Lente

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

6:46

18

Трек Triosonate für Orgel No. 6 G-Dur BWV 530: 3. Allegro

Triosonate für Orgel No. 6 G-Dur BWV 530: 3. Allegro

Ullrich Bohme

Johann Sebastian Bach: Sechs Sonaten - Six Sonatas BWV 525-530 (Thomasorganist Ullrich Böhme at the Baroque Organs in Naumburg, Dresden, Freiberg, Ottobeuren & Leipzig, St Thomas)

3:44

Информация о правообладателе: Rondeau Production
