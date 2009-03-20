О нас

Max Reger

Max Reger

,

César Franck

,

Marcel Dupré

и 

ещё 3

Сингл  ·  2009

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

#Классическая

1 лайк

Max Reger

Артист

Max Reger

Релиз Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

#

Название

Альбом

1

Трек Fantasie und Fuge D-Moll, Op. 135b: Fantasie

Fantasie und Fuge D-Moll, Op. 135b: Fantasie

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

7:25

2

Трек Fantasie und Fuge D-Moll, Op. 135b: Fuge

Fantasie und Fuge D-Moll, Op. 135b: Fuge

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

9:13

3

Трек Marche religieuse (À Monsieur A. Cavaillé-Coll)

Marche religieuse (À Monsieur A. Cavaillé-Coll)

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

3:29

4

Трек Menuet

Menuet

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

3:59

5

Трек Communion (À mon ami Ch. M. Widor)

Communion (À mon ami Ch. M. Widor)

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

4:13

6

Трек Scherzo

Scherzo

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

5:00

7

Трек Toccata

Toccata

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

3:34

8

Трек "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen", S 180 (Variationen über den 1. Satz aus Bachs Kantate BWV 12)

"Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen", S 180 (Variationen über den 1. Satz aus Bachs Kantate BWV 12)

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

15:57

9

Трек Trois Pièces our le Grand Orgue: Cantabile H-Dur

Trois Pièces our le Grand Orgue: Cantabile H-Dur

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

7:04

10

Трек Variations sur un Noël, Op. 20: Moderato

Variations sur un Noël, Op. 20: Moderato

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

1:04

11

Трек Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 1: Larghetto

Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 1: Larghetto

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

0:57

12

Трек Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 2: Poco animato

Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 2: Poco animato

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

0:47

13

Трек Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 3: Canon à l'octave, cantabile

Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 3: Canon à l'octave, cantabile

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

1:25

14

Трек Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 4: Vif

Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 4: Vif

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

0:32

15

Трек Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 5: Vivace

Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 5: Vivace

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

0:54

16

Трек Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 6: Canon à la quarte et à la quinte, plus modéré

Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 6: Canon à la quarte et à la quinte, plus modéré

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

1:11

17

Трек Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 7: Vivace

Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 7: Vivace

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

0:48

18

Трек Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 8: Canon à la seconde, cantabile

Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 8: Canon à la seconde, cantabile

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

1:30

19

Трек Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 9: Animé

Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 9: Animé

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

0:54

20

Трек Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 10: Fugato, non troppo vivace - Presto

Variations sur un Noël, Op. 20: Variation 10: Fugato, non troppo vivace - Presto

Ullrich Bohme

Die Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig

3:18

Информация о правообладателе: Rondeau Production
