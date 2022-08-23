Информация о правообладателе: Novus Promusica
Сингл · 2022
Visions on Fugue: Buxtehude, Bach and Reger Arranged for String Ensemble
3 лайка
#
Название
Альбом
1
Visions on Fugue: Buxtehude, Bach and Reger Arranged for String Ensemble
6:54
2
Visions on Fugue: Buxtehude, Bach and Reger Arranged for String Ensemble
7:06
3
Visions on Fugue: Buxtehude, Bach and Reger Arranged for String Ensemble
9:03
4
Visions on Fugue: Buxtehude, Bach and Reger Arranged for String Ensemble
5:18
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Plein jeu: J. S. Bach & Busoni2025 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Goldberg Variations, BWV 988: Var. VIII a 2 claviere2025 · Сингл · Johann Sebastian Bach
J. S. Bach: Concerto for Two Violins in D Minor, BWV 10432025 · Сингл · Johann Sebastian Bach
Concerto in A Minor Variation (After Violin Concerto No. 1 in A Minor, BWV 1041: II. Andante) [Arr. for Violin, String Quintet & Piano by Jan-Peter Klöpfel]2025 · Сингл · Johann Sebastian Bach
Bach: Violin Sonata No. 6 in G Major, BWV 1019a: III. Cantabile, ma un poco adagio2025 · Сингл · Johann Sebastian Bach
Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 10482025 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Bach (arr. Gowers): Adagio in A Minor, BWV 5642025 · Сингл · Johann Sebastian Bach
Sonata for Viola da Gamba in D Major, BWV 1028: I. Adagio2025 · Сингл · Johann Sebastian Bach
J. S. Bach: Concerto for 2 Violins in D Minor, BWV 1043: II. Largo ma non tanto2025 · Сингл · Johann Sebastian Bach
Bach Cantatas2025 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Goldberg Variations, BWV 988: Var. IX. Canone alla Terza a 1 clavier2025 · Сингл · Johann Sebastian Bach
Chromatic Fantasia and Fugue in D Minor, BWV 9032025 · Сингл · Johann Sebastian Bach
J.S. Bach: Goldberg Variations, BWV 9882025 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Bach: Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: I. Prélude2025 · Сингл · Johann Sebastian Bach