Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach

,

Max Reger

,

Varanus Ensemble

и 

ещё 1

Сингл  ·  2022

Visions on Fugue: Buxtehude, Bach and Reger Arranged for String Ensemble

#Классическая

3 лайка

Johann Sebastian Bach

Артист

Johann Sebastian Bach

Релиз Visions on Fugue: Buxtehude, Bach and Reger Arranged for String Ensemble

#

Название

Альбом

1

Трек Fugue in G Major, BUXWV 175: Fugue (Arr. string ensemble)

Fugue in G Major, BUXWV 175: Fugue (Arr. string ensemble)

Varanus Ensemble

Visions on Fugue: Buxtehude, Bach and Reger Arranged for String Ensemble

6:54

2

Трек Fantasia and Fugue in C Minor, BWV 537: I. Fantasia (Arr. string ensemble)

Fantasia and Fugue in C Minor, BWV 537: I. Fantasia (Arr. string ensemble)

Varanus Ensemble

Visions on Fugue: Buxtehude, Bach and Reger Arranged for String Ensemble

7:06

3

Трек Fantasia and Fugue in C Minor, BWV 537: II. Fugue (Arr. string ensemble)

Fantasia and Fugue in C Minor, BWV 537: II. Fugue (Arr. string ensemble)

Varanus Ensemble

Visions on Fugue: Buxtehude, Bach and Reger Arranged for String Ensemble

9:03

4

Трек Preludes and Fugues, Op. 99: Prelude No. 4 (Arr. string ensemble)

Preludes and Fugues, Op. 99: Prelude No. 4 (Arr. string ensemble)

Varanus Ensemble

Visions on Fugue: Buxtehude, Bach and Reger Arranged for String Ensemble

5:18

5

Трек Preludes and Fugues, Op. 99: Fugue No. 4 (Arr. string ensemble)

Preludes and Fugues, Op. 99: Fugue No. 4 (Arr. string ensemble)

Varanus Ensemble

Visions on Fugue: Buxtehude, Bach and Reger Arranged for String Ensemble

5:33

Информация о правообладателе: Novus Promusica
