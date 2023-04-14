О нас

Fede

Fede

Альбом  ·  2023

Suono sporco 3

Контент 18+

#Хип-хоп
Fede

Артист

Fede

Релиз Suono sporco 3

#

Название

Альбом

1

Трек The Genius

The Genius

Fede

,

Dj Bront

Suono sporco 3

1:52

2

Трек Natura

Natura

Fede

,

Samuel

,

Claver Gold

,

Double S

Suono sporco 3

4:20

3

Трек Fiori di plastica

Fiori di plastica

Fede

,

Dafa

Suono sporco 3

2:56

4

Трек Solo barre

Solo barre

Fede

,

Mattak

,

Funky Nano

,

DJ Kamo

Suono sporco 3

2:51

5

Трек Casinò

Casinò

Fede

,

Giso

Suono sporco 3

2:53

6

Трек Rap Is Back

Rap Is Back

Fede

,

Nuumb

,

Dj Clas K

Suono sporco 3

3:12

7

Трек Er canto dee sirene

Er canto dee sirene

Fede

,

Sgravo

Suono sporco 3

3:27

8

Трек Su di me

Su di me

Fede

,

L'Elfo

,

Bunna

Suono sporco 3

3:10

9

Трек Campione del popolo

Campione del popolo

Fede

,

Kentö

,

Dj Bront

Suono sporco 3

3:25

10

Трек Welcome to the Jungle

Welcome to the Jungle

Fede

,

EliaPhoks

,

Dj Bront

,

Daweed

Suono sporco 3

2:53

11

Трек King of New York

King of New York

Fede

,

Dafa

Suono sporco 3

2:56

12

Трек Lord Forgive Me

Lord Forgive Me

Fede

,

Maury B

,

DJ Kamo

Suono sporco 3

3:03

13

Трек Long Walk

Long Walk

Fede

,

Ape

Suono sporco 3

3:14

14

Трек Beato te

Beato te

Fede

,

Primo

,

Lucci

,

Ill Grosso

,

Double S

Suono sporco 3

4:33

Информация о правообладателе: Original Flavour
