Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Fede

Fede

Альбом  ·  2023

Suono sporco 2

#Хип-хоп
Fede

Артист

Fede

Релиз Suono sporco 2

#

Название

Альбом

1

Трек Something for Your Mind Your Body and Your Soul...

Something for Your Mind Your Body and Your Soul...

Fede

,

DJ PANDAJ

Suono sporco 2

1:22

2

Трек Deep Challenger

Deep Challenger

Fede

,

DJ Lil Cut

,

Double S

,

Masito

Suono sporco 2

3:19

3

Трек William Wallace

William Wallace

Fede

,

Jangy Leeon

,

DJ Tsura

Suono sporco 2

3:02

4

Трек Grandine ad agosto

Grandine ad agosto

Fede

,

DJ Tsura

,

Zampa

Suono sporco 2

3:10

5

Трек 20 Euro

20 Euro

Fede

,

Montenero

,

EliaPhoks

Suono sporco 2

3:22

6

Трек Ghetto Master (La mattanza) (Reloaded Version)

Ghetto Master (La mattanza) (Reloaded Version)

Fede

,

Dafa

,

Tormento

,

Gionni Grano

,

DJ Telaviv

,

Giso

Suono sporco 2

6:00

7

Трек Black Friday

Black Friday

Fede

,

Medda

,

DJ Ms

Suono sporco 2

3:25

8

Трек Come capirsi

Come capirsi

Fede

,

DJ Lil Cut

,

Not Good

Suono sporco 2

3:14

9

Трек Un esempio per chiunque

Un esempio per chiunque

Fede

,

DJ Lil Cut

,

Metal Carter

Suono sporco 2

3:01

10

Трек Squali

Squali

Fede

,

Creep Giuliano

,

DJ Snifta

Suono sporco 2

3:24

11

Трек Ancor cà

Ancor cà

Fede

,

Dope One

Suono sporco 2

3:02

12

Трек Di brutto

Di brutto

Fede

,

Capstan

,

Nardo Dee

Suono sporco 2

3:27

Информация о правообладателе: Original Flavour
Релиз Deep Challenger
Deep Challenger2024 · Сингл · Double S
Релиз Young Veterans - Terzo Occhio - EP
Young Veterans - Terzo Occhio - EP2024 · Сингл · Fede
Релиз Icaro
Icaro2023 · Сингл · E. Green
Релиз Modo
Modo2023 · Сингл · Fede
Релиз SOGNI FOLLI
SOGNI FOLLI2023 · Сингл · HILL MAZA X KILLJOY
Релиз Fai Il Bravo
Fai Il Bravo2023 · Сингл · Fede
Релиз Reddito passivo
Reddito passivo2023 · Сингл · Fede
Релиз No Blood No Foul - EP
No Blood No Foul - EP2023 · Сингл · Fede
Релиз Summer
Summer2023 · Сингл · Fede
Релиз Roba vecchia - EP
Roba vecchia - EP2023 · Сингл · Fede
Релиз Scacchiera surrealista
Scacchiera surrealista2023 · Сингл · Fede
Релиз Dalla Parte Dei Deboli
Dalla Parte Dei Deboli2023 · Сингл · Fede
Релиз Suono sporco 3
Suono sporco 32023 · Альбом · Fede
Релиз Natura
Natura2023 · Сингл · Fede

Релиз Возвращение легенды
Возвращение легенды2019 · Альбом · Killagram
Релиз Ништяки, Часть 1
Ништяки, Часть 12020 · Альбом · Полумягкие
Релиз Rap Music 18 Лет (Ежегодный Международный Фестиваль)
Rap Music 18 Лет (Ежегодный Международный Фестиваль)2013 · Сборник · Various Artists
Релиз С миссией от Бога (Deluxe Edition)
С миссией от Бога (Deluxe Edition)2023 · Альбом · Шрек
Релиз Ништяки, Часть 2
Ништяки, Часть 22020 · Альбом · Полумягкие
Релиз ВащеВаще
ВащеВаще2017 · Альбом · EK-Playaz
Релиз Не в бровь а в нос!
Не в бровь а в нос!2006 · Альбом · Сибирский Синдикат
Релиз Рэп на 100% #13
Рэп на 100% #132017 · Альбом · Various Artists
Релиз Деликатес
Деликатес2013 · Альбом · Полумягкие
Релиз Больше чем музыка
Больше чем музыка2009 · Альбом · ОД Белый Рэп
Релиз Больше, чем музыка
Больше, чем музыка2019 · Альбом · ОД Белый Рэп
Релиз Cosh-mosh
Cosh-mosh2013 · Альбом · Барада
Релиз Всё хорошо в Одессе
Всё хорошо в Одессе2017 · Альбом · Arcash
Релиз Лучшее из лучших
Лучшее из лучших2023 · Альбом · ТАТО

Fede
Артист

Fede

Kasta
Артист

Kasta

Денис Бока
Артист

Денис Бока

Check
Артист

Check

Slavon
Артист

Slavon

Шо Нада?
Артист

Шо Нада?

кАчевники
Артист

кАчевники

Митяй
Артист

Митяй

Masta Bass
Артист

Masta Bass

L-Tune
Артист

L-Tune

Багз & Майк
Артист

Багз & Майк

Pit Baccardi
Артист

Pit Baccardi

Brasa
Артист

Brasa