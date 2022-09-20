О нас

HOYO-MiX

Альбом  ·  2022

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

HOYO-MiX

Артист

Релиз Genshin Impact - Footprints of the Traveler

#

Название

Альбом

1

Трек A New Star Approaches

A New Star Approaches

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

1:24

2

Трек The Chalk Prince and the Dragon

The Chalk Prince and the Dragon

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

2:13

3

Трек All That Glitters

All That Glitters

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

3:27

4

Трек Invitation of Windblume

Invitation of Windblume

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

3:21

5

Трек Beneath the Light of Jadeite

Beneath the Light of Jadeite

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

4:52

6

Трек Midsummer Island Adventure

Midsummer Island Adventure

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

3:20

7

Трек The Immovable God and the Eternal Euthymia

The Immovable God and the Eternal Euthymia

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

4:04

8

Трек Floating World Under the Moonlight

Floating World Under the Moonlight

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

3:26

9

Трек Into the Perilous Labyrinth of Fog

Into the Perilous Labyrinth of Fog

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

1:25

10

Трек Shadows Amidst Snowstorms

Shadows Amidst Snowstorms

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

3:01

11

Трек Fleeting Colors in Flight

Fleeting Colors in Flight

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

3:08

12

Трек When the Sakura Bloom

When the Sakura Bloom

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

2:57

13

Трек Zephyr of the Violet Garden

Zephyr of the Violet Garden

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

2:41

14

Трек Hidden Dreams in the Depths

Hidden Dreams in the Depths

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

2:07

15

Трек Summer Fantasia

Summer Fantasia

HOYO-MiX

Genshin Impact - Footprints of the Traveler

2:01

Информация о правообладателе: miHoYo
