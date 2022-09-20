Информация о правообладателе: miHoYo
Альбом · 2022
Genshin Impact - Footprints of the Traveler
57 лайков
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Honkai: Star Rail - Allegory of the Cave (Part 2) [Original Game Soundtrack]2025 · Альбом · HOYO-MiX
My Curse, My Fate2025 · Сингл · HOYO-MiX
On the Journey (Honkai: Star Rail Two-Year Anniversary Commemoration Song)2025 · Сингл · HOYO-MiX
Honkai: Star Rail - Experience the Paths Vol. 4 (Original Game Soundtrack)2025 · Альбом · HOYO-MiX
Shining Promise in the Sky of Dawn2025 · Сингл · HOYO-MiX
Honkai: Star Rail - Allegory of the Cave (Part 1) [Original Game Soundtrack]2025 · Альбом · HOYO-MiX
Stars Align2025 · Сингл · HOYO-MiX
Stars of Lyra+2025 · Альбом · HOYO-MiX
Genshin Impact - The Stellar Moments, Vol. 5 (Character Theme Original Soundtrack)2025 · Альбом · HOYO-MiX
极限委托：PV原声集 (游戏《绝区零》原声集)2025 · Альбом · Sān-Z
Nameless Faces (Honkai: Star Rail Amphoreus Theme Song)2025 · Альбом · HOYO-MiX
极限委托2024 · Альбом · HOYO-MiX
Fearless2024 · Сингл · Ymir
No Dazzle, No Break2024 · Сингл · HOYO-MiX