HOYO-MiX

HOYO-MiX

Альбом  ·  2022

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

#Саундтреки

93 лайка

HOYO-MiX

Артист

HOYO-MiX

Релиз Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Pathos of Shirasagi

Pathos of Shirasagi

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:56

2

Трек The Comrades' Ambush

The Comrades' Ambush

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:45

3

Трек Trial of Thunder

Trial of Thunder

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:57

4

Трек Shogun's Abdication

Shogun's Abdication

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:08

5

Трек Unpredicted Conspiracy

Unpredicted Conspiracy

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

0:40

6

Трек A Sense of Foreboding

A Sense of Foreboding

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

0:32

7

Трек Wreck of Eternal Bane

Wreck of Eternal Bane

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:27

8

Трек Marching to Victory

Marching to Victory

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:42

9

Трек Approaching Thunder

Approaching Thunder

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:37

10

Трек Bitter Triumph

Bitter Triumph

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:52

11

Трек Her Imperial Majesty

Her Imperial Majesty

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

2:17

12

Трек Eureka Moment

Eureka Moment

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

0:49

13

Трек Odyssey to the Uncharted

Odyssey to the Uncharted

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

2:56

14

Трек Unforeseen Disaster

Unforeseen Disaster

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

0:24

15

Трек Fury Unleashed

Fury Unleashed

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:24

16

Трек Separate Ways

Separate Ways

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:17

17

Трек Take This!

Take This!

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:19

18

Трек Suffering of Parting

Suffering of Parting

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:25

19

Трек Under the Sun

Under the Sun

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

2:04

20

Трек Vanished Beyond Recall

Vanished Beyond Recall

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

2:11

21

Трек Nothing but a Dream

Nothing but a Dream

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

2:12

22

Трек Illusory Apparitions

Illusory Apparitions

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

2:04

23

Трек Midnight in Mondstadt

Midnight in Mondstadt

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

0:51

24

Трек Tagelied nächtlicher Gedanken

Tagelied nächtlicher Gedanken

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:37

25

Трек Traum durch die Dämmerung, erster Satz

Traum durch die Dämmerung, erster Satz

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:27

26

Трек Traum durch die Dämmerung, zweiter Satz

Traum durch die Dämmerung, zweiter Satz

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:27

27

Трек Das Folkwanglied

Das Folkwanglied

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

2:17

28

Трек Ein vogellin, so wol getan

Ein vogellin, so wol getan

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

2:02

29

Трек Soliloquy of the Star

Soliloquy of the Star

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

2:06

30

Трек Flickering Brightness

Flickering Brightness

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

3:59

31

Трек Burst Into Flames

Burst Into Flames

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

4:00

32

Трек Die Mittsommernacht-Fantasie

Die Mittsommernacht-Fantasie

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

3:54

33

Трек The Liyue Romans-Fleuves

The Liyue Romans-Fleuves

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

3:36

34

Трек Bravery and Tenderness

Bravery and Tenderness

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

4:16

35

Трек Rumble of Thunder

Rumble of Thunder

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:00

36

Трек Roots of Tranquil Eternity

Roots of Tranquil Eternity

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

2:05

37

Трек Miko's Ingenuity

Miko's Ingenuity

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

3:32

38

Трек A Region Rediscovered

A Region Rediscovered

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

0:27

39

Трек Cold Light

Cold Light

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

0:20

40

Трек Broken Blade

Broken Blade

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:31

41

Трек Unfulfilled Aspirations

Unfulfilled Aspirations

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:20

42

Трек Evergreen Cypress

Evergreen Cypress

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

0:52

43

Трек Magnificent Irodori

Magnificent Irodori

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

2:06

44

Трек Breaking Point

Breaking Point

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

0:40

45

Трек A Clueless Case

A Clueless Case

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

0:33

46

Трек Hang by a Thread

Hang by a Thread

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

3:56

47

Трек Yaksha's Reminiscence

Yaksha's Reminiscence

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

3:55

48

Трек Easier Said Than Done

Easier Said Than Done

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:32

49

Трек A Single Thought

A Single Thought

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:47

50

Трек Prelude of Change

Prelude of Change

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

0:42

51

Трек Phantasm Suite

Phantasm Suite

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

3:03

52

Трек The Everlasting Trail

The Everlasting Trail

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

5:22

53

Трек Dazzling Stars

Dazzling Stars

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

1:37

54

Трек The Floating World

The Floating World

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

0:34

55

Трек Soar in the Wind

Soar in the Wind

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

3:09

56

Трек Elogia Cinerosa

Elogia Cinerosa

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

4:17

57

Трек Song of Innocence

Song of Innocence

HOYO-MiX

Genshin Impact - The Shimmering Voyage, Vol. 2

2:45

Информация о правообладателе: miHoYo
