Arthur Rubinstein

Arthur Rubinstein

,

Dimitri Mitropoulos

,

Minneapolis Symphony Orchestra

Сингл  ·  1988

Master of Classic Music, Saint-Saëns, Piano Concerto No. 2

#Классическая

1 лайк

Arthur Rubinstein

Артист

Arthur Rubinstein

Релиз Master of Classic Music, Saint-Saëns, Piano Concerto No. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 22: I. Andante sostenuto

Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 22: I. Andante sostenuto

Minneapolis Symphony Orchestra

,

Dimitri Mitropoulos

,

Arthur Rubinstein

Master of Classic Music, Saint-Saëns, Piano Concerto No. 2

10:49

2

Трек Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 22: II. Allegro scherzando

Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 22: II. Allegro scherzando

Minneapolis Symphony Orchestra

,

Dimitri Mitropoulos

,

Arthur Rubinstein

Master of Classic Music, Saint-Saëns, Piano Concerto No. 2

5:49

3

Трек Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 22: III. Presto

Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 22: III. Presto

Minneapolis Symphony Orchestra

,

Dimitri Mitropoulos

,

Arthur Rubinstein

Master of Classic Music, Saint-Saëns, Piano Concerto No. 2

5:53

Информация о правообладателе: Oscardigital
Волна по релизу

