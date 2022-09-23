О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Arthur Rubinstein

Arthur Rubinstein

,

Dimitri Mitropoulos

,

Minneapolis Symphony Orchestra

Сингл  ·  2022

Tchaikovsky Piano Concerto No.1

#Классическая

2 лайка

Arthur Rubinstein

Артист

Arthur Rubinstein

Релиз Tchaikovsky Piano Concerto No.1

#

Название

Альбом

1

Трек Piano Concerto No.1 in B-Flat Minor, Op.23: I. Allegro non troppo e molto maestoso—Allegro con spirito

Piano Concerto No.1 in B-Flat Minor, Op.23: I. Allegro non troppo e molto maestoso—Allegro con spirito

Minneapolis Symphony Orchestra

,

Dimitri Mitropoulos

,

Arthur Rubinstein

Tchaikovsky Piano Concerto No.1

19:06

2

Трек Piano Concerto No.1 in D-Flat Major, Op.23: II. Andantino semplice—Allegro vivace assai

Piano Concerto No.1 in D-Flat Major, Op.23: II. Andantino semplice—Allegro vivace assai

Minneapolis Symphony Orchestra

,

Dimitri Mitropoulos

,

Arthur Rubinstein

Tchaikovsky Piano Concerto No.1

7:26

3

Трек Piano Concerto No.1 in B-Flat Minor, Op:23: III. Allegro con fuoco

Piano Concerto No.1 in B-Flat Minor, Op:23: III. Allegro con fuoco

Minneapolis Symphony Orchestra

,

Dimitri Mitropoulos

,

Arthur Rubinstein

Tchaikovsky Piano Concerto No.1

6:23

Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Collection of Beethoven Piano Sonatas, vol. 16
Collection of Beethoven Piano Sonatas, vol. 162023 · Сингл · Artur Schnabel
Релиз Collection of Beethoven Piano Sonatas, vol. 10
Collection of Beethoven Piano Sonatas, vol. 102023 · Сингл · Artur Schnabel
Релиз Arthur Rubinstein, Piano: Schumann • Chopin • Prokofiev • Granados • Liszt
Arthur Rubinstein, Piano: Schumann • Chopin • Prokofiev • Granados • Liszt2023 · Сингл · Arthur Rubinstein
Релиз Brahms: Piano Concerto No. 1
Brahms: Piano Concerto No. 12023 · Сингл · Johannes Brahms
Релиз The Original Jacket Collection - Rubinstein Plays Chopin
The Original Jacket Collection - Rubinstein Plays Chopin2023 · Альбом · Frédéric Chopin
Релиз Arthur Rubinstein Plays Great Piano Concertos
Arthur Rubinstein Plays Great Piano Concertos2023 · Альбом · Arthur Rubinstein
Релиз Arthur Rubinstein
Arthur Rubinstein2023 · Сингл · Arthur Rubinstein
Релиз Tchaikovsky Piano Trio Op.50
Tchaikovsky Piano Trio Op.502022 · Сингл · Jascha Heifetz
Релиз Brahms Piano Concerto in D Minor No.1
Brahms Piano Concerto in D Minor No.12022 · Сингл · Arthur Rubinstein
Релиз Maurice Ravel Piano Trio M.67
Maurice Ravel Piano Trio M.672022 · Сингл · Jascha Heifetz
Релиз Rachmaninoff Piano Concerto No.2, Op.18
Rachmaninoff Piano Concerto No.2, Op.182022 · Сингл · Arthur Rubinstein
Релиз Tchaikovsky Piano Concerto No.1
Tchaikovsky Piano Concerto No.12022 · Сингл · Arthur Rubinstein
Релиз Beethoven Piano Concerto No.4
Beethoven Piano Concerto No.42022 · Сингл · Arthur Rubinstein
Релиз Camille Saint-Saëns Piano Concerto No.2
Camille Saint-Saëns Piano Concerto No.22022 · Сингл · Arthur Rubinstein
Релиз Chopin: Piano Concertos Nos. 1 & 2 by Arthur Rubinstein
Chopin: Piano Concertos Nos. 1 & 2 by Arthur Rubinstein2022 · Альбом · The New Symphony Orchestra Of London
Релиз Victor de Sabata the 20th Century Repertoire
Victor de Sabata the 20th Century Repertoire2021 · Альбом · New York Philharmonic
Релиз Rachmaninoff by Rubinstein: Piano Concerto No.2, Rhapsody on a theme of Paganini
Rachmaninoff by Rubinstein: Piano Concerto No.2, Rhapsody on a theme of Paganini2021 · Альбом · Arthur Rubinstein
Релиз Szymanowski: Concerto pour violon No. 1, Symphonie No. 4, Mythes & 4 Mazurkas
Szymanowski: Concerto pour violon No. 1, Symphonie No. 4, Mythes & 4 Mazurkas2021 · Альбом · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз Chopin: Piano Concertos No. 1 & 2
Chopin: Piano Concertos No. 1 & 22021 · Альбом · The New Symphony Orchestra Of London
Релиз Arthur Rubinstein - Piano
Arthur Rubinstein - Piano2021 · Альбом · Arthur Rubinstein

Похожие артисты

Arthur Rubinstein
Артист

Arthur Rubinstein

Frédéric Chopin
Артист

Frédéric Chopin

Claude Debussy
Артист

Claude Debussy

Сергей Рахманинов
Артист

Сергей Рахманинов

German Kitkin
Артист

German Kitkin

Víkingur Ólafsson
Артист

Víkingur Ólafsson

Valentina Lisitsa
Артист

Valentina Lisitsa

Jean-Yves Thibaudet
Артист

Jean-Yves Thibaudet

Alice Sara Ott
Артист

Alice Sara Ott

Jordi Maso
Артист

Jordi Maso

Andreas Ihlebæk
Артист

Andreas Ihlebæk

Inger Sodergren
Артист

Inger Sodergren

Glenn Gould
Артист

Glenn Gould