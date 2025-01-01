О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Altiplano

Altiplano

Сингл  ·  1981

The Collection

#Латинская
Altiplano

Артист

Altiplano

Релиз The Collection

#

Название

Альбом

1

Трек Que Doloroso

Que Doloroso

Altiplano

The Collection

3:20

2

Трек La Bocina

La Bocina

Altiplano

The Collection

3:37

3

Трек Pacha Kamac

Pacha Kamac

Altiplano

The Collection

3:28

4

Трек Coplas Para La Pascua

Coplas Para La Pascua

Altiplano

The Collection

3:22

5

Трек El Guasmo

El Guasmo

Altiplano

The Collection

3:01

6

Трек El Pastor Solitario

El Pastor Solitario

Altiplano

The Collection

3:34

7

Трек El Quirquincho

El Quirquincho

Altiplano

The Collection

5:42

8

Трек Altiplano

Altiplano

Altiplano

The Collection

3:14

9

Трек Juego de Pájaros

Juego de Pájaros

Altiplano

The Collection

2:50

10

Трек Tamia Usia

Tamia Usia

Altiplano

The Collection

3:26

11

Трек Insepulta de Paita

Insepulta de Paita

Altiplano

The Collection

4:06

12

Трек Paisaje del Dorado

Paisaje del Dorado

Altiplano

The Collection

4:18

13

Трек Moldova

Moldova

Altiplano

The Collection

3:33

14

Трек Adios Pueblo de Ayacucho

Adios Pueblo de Ayacucho

Altiplano

The Collection

3:52

15

Трек Valz para Baltazar

Valz para Baltazar

Altiplano

The Collection

3:12

16

Трек Tristeza Larga y Amarilla

Tristeza Larga y Amarilla

Altiplano

The Collection

2:33

Информация о правообладателе: ToTiMusic, LLC.
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Armonía y Recuerdos
Armonía y Recuerdos1998 · Альбом · Altiplano
Релиз Dialogo Con Atlantes
Dialogo Con Atlantes1996 · Альбом · Altiplano
Релиз Paracas
Paracas1996 · Альбом · Altiplano
Релиз The Best Of Altiplano, Vol.6
The Best Of Altiplano, Vol.61994 · Сингл · Altiplano
Релиз Tamia Usia
Tamia Usia1994 · Альбом · Altiplano
Релиз Misa Andina
Misa Andina1993 · Альбом · Altiplano
Релиз Vientos De Libertad/Frihetens Vinder
Vientos De Libertad/Frihetens Vinder1991 · Альбом · Altiplano
Релиз 500 Años
500 Años1991 · Альбом · Altiplano
Релиз Homenaje
Homenaje1989 · Альбом · Altiplano
Релиз "Mas Alla de Los Andes"
"Mas Alla de Los Andes"1987 · Альбом · Altiplano
Релиз The Collection
The Collection1981 · Сингл · Altiplano

Похожие артисты

Altiplano
Артист

Altiplano

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож