Altiplano

Altiplano

Альбом  ·  1998

Armonía y Recuerdos

#Латинская

1 лайк

Altiplano

Артист

Altiplano

Релиз Armonía y Recuerdos

#

Название

Альбом

1

Трек No Llores Por Mi Argentina

No Llores Por Mi Argentina

Altiplano

Armonía y Recuerdos

5:28

2

Трек And I Love Her

And I Love Her

Altiplano

Armonía y Recuerdos

2:49

3

Трек Samba De Una Nola

Samba De Una Nola

Altiplano

Armonía y Recuerdos

2:51

4

Трек Por Unos Dólares Más

Por Unos Dólares Más

Altiplano

Armonía y Recuerdos

2:56

5

Трек El Pastor Solitario (1998 Remastered)

El Pastor Solitario (1998 Remastered)

Wildlife

Armonía y Recuerdos

4:30

6

Трек Flor De Luna

Flor De Luna

Altiplano

Armonía y Recuerdos

4:40

7

Трек The Boxer

The Boxer

Altiplano

Armonía y Recuerdos

4:48

8

Трек Yesterday

Yesterday

Altiplano

Armonía y Recuerdos

3:47

9

Трек Yo No Se Como Amarle

Yo No Se Como Amarle

Altiplano

Armonía y Recuerdos

4:32

10

Трек Por Un Puñado De Dolores

Por Un Puñado De Dolores

Altiplano

Armonía y Recuerdos

2:13

11

Трек Samba Pa' Ti

Samba Pa' Ti

Altiplano

Armonía y Recuerdos

4:21

12

Трек Alfonsina Y El Mar

Alfonsina Y El Mar

Altiplano

Armonía y Recuerdos

5:03

13

Трек Dust In The Wind

Dust In The Wind

Altiplano

Armonía y Recuerdos

3:20

14

Трек Bésame

Bésame

Altiplano

Armonía y Recuerdos

2:32

15

Трек Sonidos Del Silencio

Sonidos Del Silencio

Altiplano

Armonía y Recuerdos

3:45

16

Трек Hey Jude

Hey Jude

Altiplano

Armonía y Recuerdos

3:03

Информация о правообладателе: Sisa Pakari
