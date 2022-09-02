О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Эдуард Хиль

Эдуард Хиль

Альбом  ·  2022

Голубые города

#Русский поп#Поп

13 лайков

Эдуард Хиль

Артист

Эдуард Хиль

Релиз Голубые города

#

Название

Альбом

1

Трек Голубые города

Голубые города

Эдуард Хиль

Голубые города

2:34

2

Трек Ленинградская песня

Ленинградская песня

Эдуард Хиль

Голубые города

2:50

3

Трек Нелётная погода

Нелётная погода

Эдуард Хиль

Голубые города

3:18

4

Трек Романтика (Старым солдатам не до сна)

Романтика (Старым солдатам не до сна)

Эдуард Хиль

Голубые города

3:04

5

Трек Четыре стороны света

Четыре стороны света

Эдуард Хиль

Голубые города

3:31

6

Трек Я шагаю по Москве (из к/ф "Я шагаю по Москве")

Я шагаю по Москве (из к/ф "Я шагаю по Москве")

Эдуард Хиль

Голубые города

2:41

7

Трек Эту белую ночь вспоминая

Эту белую ночь вспоминая

Эдуард Хиль

Голубые города

2:54

8

Трек Дожди

Дожди

Эдуард Хиль

Голубые города

3:20

9

Трек Билет тебе берём

Билет тебе берём

Эдуард Хиль

Голубые города

2:44

10

Трек На взлёт

На взлёт

Эдуард Хиль

Голубые города

3:54

11

Трек Песня американского парня

Песня американского парня

Эдуард Хиль

Голубые города

2:41

12

Трек Английская песенка

Английская песенка

Эдуард Хиль

Голубые города

3:11

13

Трек Это было недавно

Это было недавно

Эдуард Хиль

Голубые города

2:45

14

Трек Земля людей

Земля людей

Эдуард Хиль

Голубые города

3:32

15

Трек Когда пылают города

Когда пылают города

Эдуард Хиль

Голубые города

2:50

16

Трек В Барабанном переулке

В Барабанном переулке

Эдуард Хиль

Голубые города

2:03

17

Трек В чужом городе

В чужом городе

Эдуард Хиль

Голубые города

2:49

18

Трек Туман

Туман

Эдуард Хиль

Голубые города

2:48

19

Трек Песня о моём отце

Песня о моём отце

Эдуард Хиль

Голубые города

2:47

20

Трек Старый пиджак

Старый пиджак

Эдуард Хиль

Голубые города

2:13

21

Трек Белые сугробы

Белые сугробы

Эдуард Хиль

Голубые города

2:16

22

Трек Сны

Сны

Эдуард Хиль

Голубые города

3:05

23

Трек Слеза

Слеза

Эдуард Хиль

Голубые города

2:09

24

Трек Маленький оркестрик

Маленький оркестрик

Эдуард Хиль

Голубые города

3:15

25

Трек Раздумье (из к/ф "Зайчик)

Раздумье (из к/ф "Зайчик)

Эдуард Хиль

Голубые города

3:40

Информация о правообладателе: Moroz Records
