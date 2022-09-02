О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Эдуард Хиль

Эдуард Хиль

Альбом  ·  2022

Ах, море, море

#Русский поп#Поп

13 лайков

Эдуард Хиль

Артист

Эдуард Хиль

Релиз Ах, море, море

#

Название

Альбом

1

Трек Как провожают пароходы

Как провожают пароходы

Эдуард Хиль

Ах, море, море

3:14

2

Трек Девятый вал

Девятый вал

Эдуард Хиль

Ах, море, море

2:55

3

Трек Идут корабли

Идут корабли

Эдуард Хиль

Ах, море, море

2:56

4

Трек Море стало строже

Море стало строже

Эдуард Хиль

Ах, море, море

1:55

5

Трек Опять плывут куда-то корабли

Опять плывут куда-то корабли

Эдуард Хиль

Ах, море, море

3:38

6

Трек Остальное острова

Остальное острова

Эдуард Хиль

Ах, море, море

2:43

7

Трек Песня о рыбаке (из к/ф "Человек-амфибия")

Песня о рыбаке (из к/ф "Человек-амфибия")

Эдуард Хиль

Ах, море, море

2:37

8

Трек Куплеты боцмана

Куплеты боцмана

Эдуард Хиль

Ах, море, море

2:32

9

Трек Заветная песенка

Заветная песенка

Эдуард Хиль

Ах, море, море

2:09

10

Трек Не встретимся

Не встретимся

Эдуард Хиль

Ах, море, море

2:40

11

Трек Остановись

Остановись

Эдуард Хиль

Ах, море, море

4:08

12

Трек А люди уходят в море

А люди уходят в море

Эдуард Хиль

Ах, море, море

3:57

13

Трек Звёзная баллада

Звёзная баллада

Эдуард Хиль

Ах, море, море

3:09

14

Трек Ах, море, море

Ах, море, море

Эдуард Хиль

Ах, море, море

2:59

15

Трек Океан

Океан

Эдуард Хиль

Ах, море, море

3:44

16

Трек Сердце полярника

Сердце полярника

Эдуард Хиль

Ах, море, море

3:06

17

Трек Письма

Письма

Эдуард Хиль

Ах, море, море

4:16

18

Трек Ты, море и я

Ты, море и я

Эдуард Хиль

Ах, море, море

3:39

19

Трек Песня о друге

Песня о друге

Эдуард Хиль

Ах, море, море

3:25

20

Трек Баллада о юнге

Баллада о юнге

Эдуард Хиль

Ах, море, море

2:44

21

Трек Уходят капитаны

Уходят капитаны

Эдуард Хиль

Ах, море, море

3:29

22

Трек Дуй, ветерок

Дуй, ветерок

Эдуард Хиль

Ах, море, море

1:14

23

Трек О синих маяках

О синих маяках

Эдуард Хиль

Ах, море, море

2:53

24

Трек Романтика

Романтика

Эдуард Хиль

Ах, море, море

3:21

25

Трек Прощание с морем

Прощание с морем

Эдуард Хиль

Ах, море, море

2:43

Информация о правообладателе: Moroz Records
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Лучшие Песни
Лучшие Песни2024 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Патриотические Песни
Патриотические Песни2024 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Смелость строит города (Антология советской песни 1968-1969)
Смелость строит города (Антология советской песни 1968-1969)2023 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Остальное − острова (Антология советской песни 1970)
Остальное − острова (Антология советской песни 1970)2023 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Человек из дома вышел (Антология советской песни 1966)
Человек из дома вышел (Антология советской песни 1966)2023 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Никто тебя не любит так, как я (Антология советской песни 1971-1972)
Никто тебя не любит так, как я (Антология советской песни 1971-1972)2023 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Месяц май (Антология советской песни 1967)
Месяц май (Антология советской песни 1967)2023 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Весенний Ленинград (Антология советской песни 1964-1965)
Весенний Ленинград (Антология советской песни 1964-1965)2023 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Ещё шуточные песни (Антология советской песни 1962 - 1971)
Ещё шуточные песни (Антология советской песни 1962 - 1971)2023 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Ты и небо (Антология советской песни 1972)
Ты и небо (Антология советской песни 1972)2023 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Вокальный цикл
Вокальный цикл2023 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Ещё патриотические песни (Антология советской песни 1962 - 1971)
Ещё патриотические песни (Антология советской песни 1962 - 1971)2023 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Песни о любви (Антология советской песни 1962 - 1971)
Песни о любви (Антология советской песни 1962 - 1971)2023 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Песни о родине (Антология советской песни 1962 - 1971)
Песни о родине (Антология советской песни 1962 - 1971)2023 · Альбом · Эдуард Хиль

Похожие альбомы

Релиз 12 июня. День России
12 июня. День России2014 · Альбом · Various Artists
Релиз Защитнику Отечества
Защитнику Отечества2009 · Альбом · Various Artists
Релиз Золотая коллекция
Золотая коллекция2018 · Сингл · Муслим Магомаев
Релиз Советский Новый Год
Советский Новый Год2022 · Альбом · Various Artists
Релиз На безымянной высоте
На безымянной высоте1964 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Если б не было войны...
Если б не было войны...2005 · Альбом · Various Artists
Релиз Великие исполнители России. Эмиль Горовец
Великие исполнители России. Эмиль Горовец2001 · Альбом · Эмиль Горовец
Релиз Песни о мужестве и дружбе
Песни о мужестве и дружбе2017 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Будет жить любовь на свете
Будет жить любовь на свете2012 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Музыка кино: Голубой экран
Музыка кино: Голубой экран2008 · Альбом · Various Artists
Релиз 23 песни о летчиках и небе
23 песни о летчиках и небе2016 · Альбом · Various Artists
Релиз Пойте вместе, друзья! 100 застольных песен в 3 частях. Часть 1
Пойте вместе, друзья! 100 застольных песен в 3 частях. Часть 12021 · Альбом · Various Artists
Релиз Гусарская баллада
Гусарская баллада2012 · Альбом · Various Artists
Релиз Песни войны, песни победы, Часть 2
Песни войны, песни победы, Часть 22018 · Альбом · Various Artists

Похожие артисты

Эдуард Хиль
Артист

Эдуард Хиль

Аида Ведищева
Артист

Аида Ведищева

Евгений Крылатов
Артист

Евгений Крылатов

Валентина Толкунова
Артист

Валентина Толкунова

Государственный симфонический оркестр кинематографии
Артист

Государственный симфонический оркестр кинематографии

Майя Кристалинская
Артист

Майя Кристалинская

Геннадий Гладков
Артист

Геннадий Гладков

Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения
Артист

Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения

Андрей Миронов
Артист

Андрей Миронов

Вокальный квартет "Улыбка"
Артист

Вокальный квартет "Улыбка"

Юрий Силантьев
Артист

Юрий Силантьев

Олег Табаков
Артист

Олег Табаков

Людмила Сенчина
Артист

Людмила Сенчина