Владимир Шишов

Владимир Шишов

Альбом  ·  2009

Курочка Ряба и другие

#Шансон

1 лайк

Владимир Шишов

Артист

Владимир Шишов

Релиз Курочка Ряба и другие

#

Название

Альбом

1

Трек Волк и семеро козлят (Сказка на ночь для младшего сына)

Волк и семеро козлят (Сказка на ночь для младшего сына)

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

5:55

2

Трек Не пингвины

Не пингвины

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

3:26

3

Трек Весна

Весна

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

3:08

4

Трек Стареем

Стареем

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

3:19

5

Трек Курочка Ряба (Письмо старшей дочери)

Курочка Ряба (Письмо старшей дочери)

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

5:35

6

Трек Белые ночи

Белые ночи

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

4:48

7

Трек Пятница

Пятница

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

2:59

8

Трек День рождения мамы

День рождения мамы

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

3:55

9

Трек Живой журнал

Живой журнал

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

4:15

10

Трек И что же мне теперь осталось...

И что же мне теперь осталось...

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

4:46

11

Трек Песня о друге

Песня о друге

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

2:28

12

Трек Каменка

Каменка

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

4:18

13

Трек Сногсшибательная Мила

Сногсшибательная Мила

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

4:52

14

Трек Охотничья

Охотничья

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

3:04

15

Трек Однажды тихим вечером

Однажды тихим вечером

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

2:27

16

Трек Служебный роман

Служебный роман

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

1:43

17

Трек Я поссорился с женой...

Я поссорился с женой...

Владимир Шишов

Курочка Ряба и другие

3:34

Информация о правообладателе: ООО "ВВВ.РЕКОРД"
