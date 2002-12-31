О нас

Владимир Шишов

Владимир Шишов

Альбом  ·  2002

Пятница

#Шансон
Владимир Шишов

Артист

Владимир Шишов

Релиз Пятница

#

Название

Альбом

1

Трек Пятница

Пятница

Владимир Шишов

Пятница

2:58

2

Трек Стареем

Стареем

Владимир Шишов

Пятница

3:17

3

Трек Горит интимно свечка на столе

Горит интимно свечка на столе

Владимир Шишов

Пятница

2:30

4

Трек Ну вот и всё, настало время уходить...

Ну вот и всё, настало время уходить...

Владимир Шишов

Пятница

2:50

5

Трек Она была обманутою вкладчицей

Она была обманутою вкладчицей

Владимир Шишов

Пятница

2:27

6

Трек Последняя осень ХХ века

Последняя осень ХХ века

Владимир Шишов

Пятница

3:50

7

Трек Письмо другу

Письмо другу

Владимир Шишов

Пятница

3:54

8

Трек Давай расстанемся друзьями

Давай расстанемся друзьями

Владимир Шишов

Пятница

3:51

9

Трек Дочка

Дочка

Владимир Шишов

Пятница

2:37

10

Трек Белый июнь

Белый июнь

Владимир Шишов

Пятница

3:38

11

Трек И что же мне теперь осталось...

И что же мне теперь осталось...

Владимир Шишов

Пятница

4:47

12

Трек Однажды тихим вечером...

Однажды тихим вечером...

Владимир Шишов

Пятница

2:27

13

Трек Ты из себя хороша...

Ты из себя хороша...

Владимир Шишов

Пятница

4:19

14

Трек В автобусе

В автобусе

Владимир Шишов

Пятница

3:10

15

Трек Танюха

Танюха

Владимир Шишов

Пятница

3:54

16

Трек Я не поэт...

Я не поэт...

Владимир Шишов

Пятница

6:16

Информация о правообладателе: ООО "ВВВ.РЕКОРД"
