Информация о правообладателе: MD Production
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Su Sızıyor / Hey On beşli / Tiridine Bandım / Kara Kız Kurbanın Olim / Hım Hım Yar
Su Sızıyor / Hey On beşli / Tiridine Bandım / Kara Kız Kurbanın Olim / Hım Hım Yar2023 · Сингл · Enis Uymaz
Релиз Hele Ninno Olasan / Kara Üzüm Habbesi / Yan Bağlama / Siverek Asmasıyam / Urfalıyam Ezelden / Bu Gece Uymamışam / Adana Köprü Başı
Hele Ninno Olasan / Kara Üzüm Habbesi / Yan Bağlama / Siverek Asmasıyam / Urfalıyam Ezelden / Bu Gece Uymamışam / Adana Köprü Başı2023 · Сингл · Enis Uymaz
Релиз Şekeroğlan / Huriyem / Halkalı Şeker / Kostak / Kibar Kızın Saçları Sallanır
Şekeroğlan / Huriyem / Halkalı Şeker / Kostak / Kibar Kızın Saçları Sallanır2023 · Сингл · Enis Uymaz
Релиз Ayva Çiçek Açmış / Kolbastı / Pınar Başı Burma Burma / Yoğurt Koydum Dolaba
Ayva Çiçek Açmış / Kolbastı / Pınar Başı Burma Burma / Yoğurt Koydum Dolaba2023 · Сингл · Enis Uymaz
Релиз Gesi Bağları
Gesi Bağları2022 · Сингл · Taha Berk
Релиз Elektro Bağlama Taksimleri
Elektro Bağlama Taksimleri2022 · Альбом · Enis Uymaz
Релиз Sazkâr
Sazkâr2020 · Альбом · Enis Uymaz
Релиз Ud Solo
Ud Solo2020 · Альбом · Enis Uymaz
Релиз Elektro Bağlama Solo
Elektro Bağlama Solo2020 · Альбом · Enis Uymaz
Релиз Hüzün
Hüzün2020 · Сингл · Enis Uymaz
Релиз Fasıl Şarkıları
Fasıl Şarkıları2020 · Альбом · Enis Uymaz
Релиз Eklemedir Koca Konak
Eklemedir Koca Konak2020 · Альбом · Enis Uymaz
Релиз Elektro Bağlama Taksimleri
Elektro Bağlama Taksimleri2020 · Альбом · Enis Uymaz
Релиз Solo Bağlama
Solo Bağlama2020 · Альбом · Enis Uymaz

Похожие артисты

Enis Uymaz
Артист

Enis Uymaz

Mister Qaxa
Артист

Mister Qaxa

Yazberdi Mahmydow
Артист

Yazberdi Mahmydow

Suhrobi Safarzod
Артист

Suhrobi Safarzod

Subhoni Said
Артист

Subhoni Said

Arzuxanım
Артист

Arzuxanım

Mehdi Masallı
Артист

Mehdi Masallı

Rüfət Axundov
Артист

Rüfət Axundov

Nicusor Guta
Артист

Nicusor Guta

Aşıq Əsgər
Артист

Aşıq Əsgər

Oguz Yilmaz
Артист

Oguz Yilmaz

Cavit Tire
Артист

Cavit Tire

Maya Nasri
Артист

Maya Nasri