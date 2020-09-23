Слушатели
На основе совпадения вкусов
Ого! Похоже, вы единственный, кто слушает этот трек
Enis Uymaz
Su Sızıyor / Hey On beşli / Tiridine Bandım / Kara Kız Kurbanın Olim / Hım Hım Yar
Hele Ninno Olasan / Kara Üzüm Habbesi / Yan Bağlama / Siverek Asmasıyam / Urfalıyam Ezelden / Bu Gece Uymamışam / Adana Köprü Başı
Şekeroğlan / Huriyem / Halkalı Şeker / Kostak / Kibar Kızın Saçları Sallanır
Ayva Çiçek Açmış / Kolbastı / Pınar Başı Burma Burma / Yoğurt Koydum Dolaba
Gesi Bağları
Elektro Bağlama Taksimleri
Показать ещё