Voktett Hannover

Voktett Hannover

,

la festa musicale

,

Lajos Rovatkay

Сингл  ·  2022

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

#Классическая
Voktett Hannover

Артист

Voktett Hannover

Релиз Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

#

Название

Альбом

1

Трек Der verlorene Sohn III/6, Introductio: I. Grave

Der verlorene Sohn III/6, Introductio: I. Grave

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

3:04

2

Трек Der verlorene Sohn III/6, Introductio: II. Allegro

Der verlorene Sohn III/6, Introductio: II. Allegro

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

2:15

3

Трек In monte Oliveti

In monte Oliveti

Daniel Trumbull

,

Voktett Hannover

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

4:35

4

Трек Absalon III/3, Introductio: I. Largo

Absalon III/3, Introductio: I. Largo

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

1:20

5

Трек Absalon III/3, Introductio: II. Allegro

Absalon III/3, Introductio: II. Allegro

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

2:42

6

Трек Ecce vidimus Eium

Ecce vidimus Eium

Daniel Trumbull

,

Voktett Hannover

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

3:58

7

Трек Job III/7, Introductio: I. Adagioso

Job III/7, Introductio: I. Adagioso

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

1:50

8

Трек Job III/7, Introductio: II. Vivace Passato

Job III/7, Introductio: II. Vivace Passato

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

1:47

9

Трек Requiem in C Minor III/37: I. Requiem Aeternam

Requiem in C Minor III/37: I. Requiem Aeternam

Magdalene Harer

,

Anne Bierwirth

,

Markus Flaig

,

Voktett Hannover

,

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

2:14

10

Трек Requiem in C Minor III/37: II. Kyrie

Requiem in C Minor III/37: II. Kyrie

Voktett Hannover

,

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

1:20

11

Трек Requiem in C Minor III/37: III. Dies Irae

Requiem in C Minor III/37: III. Dies Irae

Magdalene Harer

,

Anne Bierwirth

,

Tobias Hunger

,

Markus Flaig

,

Voktett Hannover

,

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

2:57

12

Трек Requiem in C Minor III/37: IV. Lachrymosa

Requiem in C Minor III/37: IV. Lachrymosa

Voktett Hannover

,

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

2:40

13

Трек Requiem in C Minor III/37: V. Homo Natus

Requiem in C Minor III/37: V. Homo Natus

Magdalene Harer

,

Anne Bierwirth

,

Tobias Hunger

,

Markus Flaig

,

Voktett Hannover

,

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

3:57

14

Трек Requiem in C Minor III/37: VI. Sanctus

Requiem in C Minor III/37: VI. Sanctus

Markus Flaig

,

Voktett Hannover

,

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

1:14

15

Трек Requiem in C Minor III/37: VII. Osanna

Requiem in C Minor III/37: VII. Osanna

Voktett Hannover

,

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

0:55

16

Трек Requiem in C Minor III/37: VIII. Benedictus

Requiem in C Minor III/37: VIII. Benedictus

Voktett Hannover

,

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

1:38

17

Трек Requiem in C Minor III/37: IX. Osanna at Supra

Requiem in C Minor III/37: IX. Osanna at Supra

Voktett Hannover

,

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

0:55

18

Трек Requiem in C Minor III/37: X. Agnus Dei

Requiem in C Minor III/37: X. Agnus Dei

Tobias Hunger

,

Voktett Hannover

,

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

2:12

19

Трек Requiem in C Minor III/37: XI. Lux Aeterna

Requiem in C Minor III/37: XI. Lux Aeterna

Magdalene Harer

,

Anne Bierwirth

,

Tobias Hunger

,

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

0:41

20

Трек Requiem in C Minor III/37: XII. Cum Sanctis Tuis

Requiem in C Minor III/37: XII. Cum Sanctis Tuis

Voktett Hannover

,

la festa musicale

,

Lajos Rovatkay

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

0:45

21

Трек Requiem in C Minor III/37: XIII. Requiem Aeternam

Requiem in C Minor III/37: XIII. Requiem Aeternam

Voktett Hannover

,

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

1:12

22

Трек Requiem in C Minor III/37: XIV. Cum Sanctis ut Sopra

Requiem in C Minor III/37: XIV. Cum Sanctis ut Sopra

Voktett Hannover

,

la festa musicale

,

Lajos Rovatkay

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

0:50

23

Трек Sonatina in G Minor III/272: I. Larghetto

Sonatina in G Minor III/272: I. Larghetto

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

1:50

24

Трек Sonatina in G Minor III/272: II. Vivace

Sonatina in G Minor III/272: II. Vivace

la festa musicale

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

1:22

25

Трек Miserere mei Deus III/264

Miserere mei Deus III/264

Voktett Hannover

Gregor Joseph Werner: Vol. II: Requiem

8:47

Информация о правообладателе: audite Musikproduktion
