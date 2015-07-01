О нас

Guido Mancusi

Guido Mancusi

Сингл  ·  2015

Guido Mancusi: Orchestral Works

#Классическая
Guido Mancusi

Артист

Guido Mancusi

Релиз Guido Mancusi: Orchestral Works

#

Название

Альбом

1

Трек Suite for String Orchestra (On "Beaesef"): I. Ouverture

Suite for String Orchestra (On "Beaesef"): I. Ouverture

PAN European Philharmonia

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

3:49

2

Трек Suite for String Orchestra (On "Beaesef"): II. Rumba

Suite for String Orchestra (On "Beaesef"): II. Rumba

PAN European Philharmonia

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

3:25

3

Трек Suite for String Orchestra (On "Beaesef"): III. Waltz I and Waltz II Alternativement

Suite for String Orchestra (On "Beaesef"): III. Waltz I and Waltz II Alternativement

PAN European Philharmonia

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

3:45

4

Трек Suite for String Orchestra (On "Beaesef"): IV. Quick Step

Suite for String Orchestra (On "Beaesef"): IV. Quick Step

PAN European Philharmonia

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

2:54

5

Трек Concerto for Trumpet and Orchestra: I. Largo - Andante - Largo - Allegro Vivace - Tempo Primo Con Cadenza

Concerto for Trumpet and Orchestra: I. Largo - Andante - Largo - Allegro Vivace - Tempo Primo Con Cadenza

Joe Hofbauer

,

PAN European Philharmonia

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

8:01

6

Трек Concerto for Trumpet and Orchestra: II. Vivace Con Fuoco

Concerto for Trumpet and Orchestra: II. Vivace Con Fuoco

Joe Hofbauer

,

PAN European Philharmonia

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

4:01

7

Трек Concerto for Orchestra (Live)

Concerto for Orchestra (Live)

Budapest Concert Orchestra MAV

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

15:12

8

Трек Gallop in the Old Style No. 3, "Schwiegermuttergalopp"

Gallop in the Old Style No. 3, "Schwiegermuttergalopp"

PAN European Philharmonia

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

2:37

9

Трек Polka Schnell in the Old Style No. 1, "Schrimpssalat"

Polka Schnell in the Old Style No. 1, "Schrimpssalat"

PAN European Philharmonia

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

2:38

10

Трек Polka Schnell in the Old Style No. 2, "Running Sushi"

Polka Schnell in the Old Style No. 2, "Running Sushi"

PAN European Philharmonia

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

2:30

11

Трек Waltz in the Old Style No. 6, "Kirschblüten"

Waltz in the Old Style No. 6, "Kirschblüten"

Schönbrunn Festival Orchestra

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

9:19

12

Трек Polka Francaise in the Old Style No. 5, "Ganz Neue Pizzicatopolka"

Polka Francaise in the Old Style No. 5, "Ganz Neue Pizzicatopolka"

PAN European Philharmonia

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

3:56

13

Трек Polka Schnell in the Old Style No. 8, "Kinderspiel"

Polka Schnell in the Old Style No. 8, "Kinderspiel"

PAN European Philharmonia

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

2:32

14

Трек Polka Schnell in the Old Style No. 10, "Tachiniererpolka"

Polka Schnell in the Old Style No. 10, "Tachiniererpolka"

PAN European Philharmonia

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

3:43

15

Трек Polka Schnell in the Old Style No. 9, "Wo Der Pfeffer Wächst"

Polka Schnell in the Old Style No. 9, "Wo Der Pfeffer Wächst"

PAN European Philharmonia

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

3:00

16

Трек Festive Fantasy, "Tonspiele" (Live)

Festive Fantasy, "Tonspiele" (Live)

Symphony Orchestra of the Vienna Volksoper

,

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Orchestral Works

12:43

Информация о правообладателе: paladino music
