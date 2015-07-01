Сингл · 2015
Guido Mancusi: Orchestral Works
#
Название
Альбом
1
3:49
2
3:25
3
Suite for String Orchestra (On "Beaesef"): III. Waltz I and Waltz II Alternativement
3:45
4
2:54
5
Concerto for Trumpet and Orchestra: I. Largo - Andante - Largo - Allegro Vivace - Tempo Primo Con Cadenza
8:01
6
4:01
7
15:12
8
2:37
9
2:38
10
2:30
11
9:19
12
Polka Francaise in the Old Style No. 5, "Ganz Neue Pizzicatopolka"
3:56
13
2:32
14
3:43
15
Polka Schnell in the Old Style No. 9, "Wo Der Pfeffer Wächst"
3:00
