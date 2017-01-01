О нас

Lorin Wey

Lorin Wey

Guido Mancusi

Louie's Cage Percussion

Сингл  ·  2017

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

#Классическая
Lorin Wey

Lorin Wey

Релиз Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

Название

Альбом

1

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Im Namen Des Vaters (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Im Namen Des Vaters (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

2:49

2

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Nach Diesen Worten (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Nach Diesen Worten (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

2:22

3

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Chorale: Herr, Ich Habe Missgehandelt

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Chorale: Herr, Ich Habe Missgehandelt

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:54

4

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Simon Petrus Aber (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Simon Petrus Aber (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:42

5

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Air: In Dir Ist Frieden (The Angel)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Air: In Dir Ist Frieden (The Angel)

Theresa Krügl

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

2:11

6

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Die Soldaten, Ihre Befehlshaber (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Die Soldaten, Ihre Befehlshaber (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

2:41

7

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Chorale: Seelig Ist Die Seele

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Chorale: Seelig Ist Die Seele

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:17

8

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Die Hohepriester … (Evangelist) - Ich Habe Offen Vor Aller Welt [Jesus]

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Die Hohepriester … (Evangelist) - Ich Habe Offen Vor Aller Welt [Jesus]

Lorin Wey

Michael Nagl

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:52

9

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Wer Schlägt Dich? (The Angel)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Wer Schlägt Dich? (The Angel)

Theresa Krügl

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:42

10

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Chorale: Mache Dich O Mensch Bereit

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Chorale: Mache Dich O Mensch Bereit

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:51

11

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Simon Petrus Aber … (Evangelist) - Da Schaut [Chorus]

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Simon Petrus Aber … (Evangelist) - Da Schaut [Chorus]

Lorin Wey

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:46

12

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Er Leugnete Und Sagte (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Er Leugnete Und Sagte (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:49

13

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Air: Es War Verwunderlich (The Rooster)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Air: Es War Verwunderlich (The Rooster)

Anna-Katharina Tonauer

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

2:24

14

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Von Kajaphas Brachten Sie Jesus (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Von Kajaphas Brachten Sie Jesus (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:37

15

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Wenn Er Kein Übeltäter Wäre (Chorus)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Wenn Er Kein Übeltäter Wäre (Chorus)

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:36

16

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Pilatus Sagte Zu Ihnen (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Pilatus Sagte Zu Ihnen (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:16

17

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Uns Ist Es Nicht Gestattet (Chorus)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Uns Ist Es Nicht Gestattet (Chorus)

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:16

18

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: So Sollte Sich Das Wort Erfüllen (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: So Sollte Sich Das Wort Erfüllen (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:20

19

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Chorale: Gar Nicht Flüchtig Und Sehr Wichtig

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Chorale: Gar Nicht Flüchtig Und Sehr Wichtig

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:16

20

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Pilatus Ging Wieder in Das Praetorium Hinein (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Pilatus Ging Wieder in Das Praetorium Hinein (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:38

21

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Chorale: Herr! Ich Glaube, Hilf Mir Schwachen

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Chorale: Herr! Ich Glaube, Hilf Mir Schwachen

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:10

22

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Nachdem Er Das Gesagt Hatte (Evangelist) - Ich Finde Keinen Grund [Pilatus]

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Nachdem Er Das Gesagt Hatte (Evangelist) - Ich Finde Keinen Grund [Pilatus]

Lorin Wey

David Sitka

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:35

23

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Nicht Diesen Sondern Barrabas (Chorus)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Nicht Diesen Sondern Barrabas (Chorus)

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:34

24

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Air: Was Habe Ich Getan? (Simon Petrus)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Air: Was Habe Ich Getan? (Simon Petrus)

Matthias Liener

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:58

25

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Die Soldaten Flochten Einen Kranz (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Die Soldaten Flochten Einen Kranz (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:24

26

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Heil Dir König Der Juden (Chorus)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Heil Dir König Der Juden (Chorus)

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:30

27

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Chorale: Wer Hat Dich so Geschlagen

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Chorale: Wer Hat Dich so Geschlagen

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:07

28

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Pilatus Ging Wieder Hinaus (Evangelist) - Seht, Ich Bringe Ihn Zu Euch [Pontius Pilate]

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Pilatus Ging Wieder Hinaus (Evangelist) - Seht, Ich Bringe Ihn Zu Euch [Pontius Pilate]

Lorin Wey

David Sitka

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:54

29

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Ans Kreuz Mit Ihm (Chorus)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Ans Kreuz Mit Ihm (Chorus)

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:09

30

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Nehmt Ihn Und Kreuzigt Ihn (Pontius Pilate)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Nehmt Ihn Und Kreuzigt Ihn (Pontius Pilate)

David Sitka

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:15

31

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Wir Haben Ein Gesetz (Chorus)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Wir Haben Ein Gesetz (Chorus)

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:46

32

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Als Pilatus Das Hörte (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Als Pilatus Das Hörte (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:49

33

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Wenn Du Ihn Freilässt (Chorus)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Wenn Du Ihn Freilässt (Chorus)

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:28

34

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Auf Diese Worte Hin (Evangelist) - Weg Mit Ihm [Chorus]

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Auf Diese Worte Hin (Evangelist) - Weg Mit Ihm [Chorus]

Lorin Wey

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:33

35

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Chorale: O Große Lieb

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Chorale: O Große Lieb

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:16

36

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Sie Übernahmen Jesu (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Sie Übernahmen Jesu (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:40

37

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Sag Nicht, Der König Der Juden (The Four High Priests)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Sag Nicht, Der König Der Juden (The Four High Priests)

Richard Strobl

Christoph Bleiberschnig

Kyung-Chan Bahk

Philipp Eduard

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:49

38

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Chorale: Valet Will Ich Dir Geben

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Chorale: Valet Will Ich Dir Geben

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:20

39

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Nachdem Die Soldaten Jesus Ans Kreuz Geschlagen Hatten (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Nachdem Die Soldaten Jesus Ans Kreuz Geschlagen Hatten (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:40

40

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Wir Wollen Ihn Nicht Zerteilen (Chorus)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Wir Wollen Ihn Nicht Zerteilen (Chorus)

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:54

41

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: So Sollte Sich Das Schriftwort Erfüllen (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: So Sollte Sich Das Schriftwort Erfüllen (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:18

42

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Air: Geh Nicht Nach Syrien, Sagten Sie (Pontius Pilate)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Air: Geh Nicht Nach Syrien, Sagten Sie (Pontius Pilate)

David Sitka

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

2:37

43

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Chorale: Ach Liebe Seele

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Chorale: Ach Liebe Seele

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:08

44

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Bei Dem Kreuz … (Evangelist) - Frau Siehe Deinen Sohn [Jesus]

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Bei Dem Kreuz … (Evangelist) - Frau Siehe Deinen Sohn [Jesus]

Lorin Wey

Michael Nagl

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:03

45

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Johannes, Johannes! (The Angel)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Johannes, Johannes! (The Angel)

Theresa Krügl

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:58

46

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Danach, Als Alles Vollbracht War (Jesu Tod, Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Danach, Als Alles Vollbracht War (Jesu Tod, Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:07

47

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Chorale: Das Hat Er Alles Uns Getan

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Chorale: Das Hat Er Alles Uns Getan

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:57

48

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Weil Rüsttag War (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Weil Rüsttag War (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:43

49

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Chorale: Ich Rief Den Herrn in Meiner Not

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Chorale: Ich Rief Den Herrn in Meiner Not

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:11

50

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Und Der, Der Es Gesehn Hat (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Und Der, Der Es Gesehn Hat (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:50

51

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Josef Aus Arimathäa (The Angel)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Josef Aus Arimathäa (The Angel)

Theresa Krügl

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

0:56

52

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: So Tat Josef Wie Ihm Befohlen Ward (Evangelist)

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: So Tat Josef Wie Ihm Befohlen Ward (Evangelist)

Lorin Wey

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:41

53

Трек Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Chorale: O Traurigkeit, O Herzeleid

Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Chorale: O Traurigkeit, O Herzeleid

Chorus Duplex Wien

Louie's Cage Percussion

Guido Mancusi

Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum

1:14

Информация о правообладателе: paladino music
