Сингл · 2017
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Im Namen Des Vaters (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
2:49
2
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Nach Diesen Worten (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
2:22
3
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Chorale: Herr, Ich Habe Missgehandelt
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:54
4
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Simon Petrus Aber (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:42
5
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part I, the Arrest: Air: In Dir Ist Frieden (The Angel)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
2:11
6
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Die Soldaten, Ihre Befehlshaber (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
2:41
7
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Chorale: Seelig Ist Die Seele
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:17
8
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Die Hohepriester … (Evangelist) - Ich Habe Offen Vor Aller Welt [Jesus]
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:52
9
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Wer Schlägt Dich? (The Angel)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:42
10
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Chorale: Mache Dich O Mensch Bereit
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:51
11
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Simon Petrus Aber … (Evangelist) - Da Schaut [Chorus]
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:46
12
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Er Leugnete Und Sagte (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:49
13
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part II, the Interrogation of Hannah and the Denial Through Simon Peter: Air: Es War Verwunderlich (The Rooster)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
2:24
14
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Von Kajaphas Brachten Sie Jesus (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:37
15
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Wenn Er Kein Übeltäter Wäre (Chorus)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:36
16
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Pilatus Sagte Zu Ihnen (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:16
17
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Uns Ist Es Nicht Gestattet (Chorus)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:16
18
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: So Sollte Sich Das Wort Erfüllen (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:20
19
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Chorale: Gar Nicht Flüchtig Und Sehr Wichtig
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:16
20
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Pilatus Ging Wieder in Das Praetorium Hinein (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:38
21
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Chorale: Herr! Ich Glaube, Hilf Mir Schwachen
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:10
22
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Nachdem Er Das Gesagt Hatte (Evangelist) - Ich Finde Keinen Grund [Pilatus]
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:35
23
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Nicht Diesen Sondern Barrabas (Chorus)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:34
24
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Air: Was Habe Ich Getan? (Simon Petrus)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:58
25
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Die Soldaten Flochten Einen Kranz (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:24
26
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Heil Dir König Der Juden (Chorus)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:30
27
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Chorale: Wer Hat Dich so Geschlagen
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:07
28
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Pilatus Ging Wieder Hinaus (Evangelist) - Seht, Ich Bringe Ihn Zu Euch [Pontius Pilate]
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:54
29
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Ans Kreuz Mit Ihm (Chorus)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:09
30
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Nehmt Ihn Und Kreuzigt Ihn (Pontius Pilate)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:15
31
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Wir Haben Ein Gesetz (Chorus)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:46
32
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Als Pilatus Das Hörte (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:49
33
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Wenn Du Ihn Freilässt (Chorus)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:28
34
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Auf Diese Worte Hin (Evangelist) - Weg Mit Ihm [Chorus]
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:33
35
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part III, the Interrogation and Sentencing Through Pilate: Chorale: O Große Lieb
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:16
36
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Sie Übernahmen Jesu (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:40
37
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Sag Nicht, Der König Der Juden (The Four High Priests)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:49
38
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Chorale: Valet Will Ich Dir Geben
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:20
39
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Nachdem Die Soldaten Jesus Ans Kreuz Geschlagen Hatten (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:40
40
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Wir Wollen Ihn Nicht Zerteilen (Chorus)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:54
41
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: So Sollte Sich Das Schriftwort Erfüllen (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:18
42
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Air: Geh Nicht Nach Syrien, Sagten Sie (Pontius Pilate)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
2:37
43
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Chorale: Ach Liebe Seele
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:08
44
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Bei Dem Kreuz … (Evangelist) - Frau Siehe Deinen Sohn [Jesus]
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:03
45
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Johannes, Johannes! (The Angel)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:58
46
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Danach, Als Alles Vollbracht War (Jesu Tod, Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:07
47
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part IV, the Execution of Jesus: Chorale: Das Hat Er Alles Uns Getan
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:57
48
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Weil Rüsttag War (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:43
49
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Chorale: Ich Rief Den Herrn in Meiner Not
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:11
50
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Und Der, Der Es Gesehn Hat (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:50
51
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: Josef Aus Arimathäa (The Angel)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
0:56
52
Passio Domini Secundum Joannem (2011): Part V, the Burial of the Body: So Tat Josef Wie Ihm Befohlen Ward (Evangelist)
Guido Mancusi: Passio Domini Secundum Joanneum
1:41
