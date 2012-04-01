О нас

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber

Сингл  ·  2012

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

#Классическая
Christopher Hinterhuber

Артист

Christopher Hinterhuber

Релиз Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

#

Название

Альбом

1

Трек Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: I. Sinfonia

Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: I. Sinfonia

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

4:40

2

Трек Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: II. Allemande

Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: II. Allemande

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

4:15

3

Трек Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: III. Courante

Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: III. Courante

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

2:18

4

Трек Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: IV. Sarabande

Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: IV. Sarabande

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

3:28

5

Трек Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: V. Rondeaux

Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: V. Rondeaux

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

1:27

6

Трек Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: Vi. Capriccio

Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: Vi. Capriccio

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

3:22

7

Трек Keyboard Sonata No. 32 in G Minor, Hob.XVI:44: I. Moderato

Keyboard Sonata No. 32 in G Minor, Hob.XVI:44: I. Moderato

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

10:06

8

Трек Keyboard Sonata No. 32 in G Minor, Hob.XVI:44: II. Allegretto

Keyboard Sonata No. 32 in G Minor, Hob.XVI:44: II. Allegretto

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

3:40

9

Трек Rhapsodie Espagnole, S254/R90, "Folies D'espagne Et Jota Aragonesa"

Rhapsodie Espagnole, S254/R90, "Folies D'espagne Et Jota Aragonesa"

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

13:22

10

Трек 3 Movements from Petrushka: No. 1. Danse Russe (Russian Dance)

3 Movements from Petrushka: No. 1. Danse Russe (Russian Dance)

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

2:36

11

Трек 3 Movements from Petrushka: No. 2. Chez Petrouchka (Petrushka's Cell)

3 Movements from Petrushka: No. 2. Chez Petrouchka (Petrushka's Cell)

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

4:35

12

Трек 3 Movements from Petrushka: No. 3. La Semaine Grasse (The Shrove-Tide Fair)

3 Movements from Petrushka: No. 3. La Semaine Grasse (The Shrove-Tide Fair)

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

8:41

13

Трек 14 Songs, Op. 34 (Arr. For Piano): No. 14. Vocalise in E Minor

14 Songs, Op. 34 (Arr. For Piano): No. 14. Vocalise in E Minor

Christopher Hinterhuber

Christopher Hinterhuber: The Original Debut Recording

6:04

Информация о правообладателе: paladino music
