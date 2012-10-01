Сингл · 2012
Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio
1
"Grande Sonate" for Cello and Piano in A Major, Op. 104: I. Allegro Amabile E Grazioso
11:03
2
"Grande Sonate" for Cello and Piano in A Major, Op. 104: II. Romanza
5:18
3
"Grande Sonate" for Cello and Piano in A Major, Op. 104: III. Rondo
6:53
4
8:21
5
Sonata for Piano No. 5 in F-Sharp Minor, Op. 81: II. Largo Con Molto Espressione
8:48
6
8:13
7
Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Introduction: Cantabile
3:45
8
Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Thema: Quasi Allegretto
0:48
9
Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 1
1:17
10
Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 2
1:27
11
Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 3
0:45
12
Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 4
1:53
13
Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 5
0:55
14
Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 6
2:43
