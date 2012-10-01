О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Walter Auer

Walter Auer

,

Martin Rummel

,

Christopher Hinterhuber

Сингл  ·  2012

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

#Классическая
Walter Auer

Артист

Walter Auer

Релиз Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

#

Название

Альбом

1

Трек "Grande Sonate" for Cello and Piano in A Major, Op. 104: I. Allegro Amabile E Grazioso

"Grande Sonate" for Cello and Piano in A Major, Op. 104: I. Allegro Amabile E Grazioso

Martin Rummel

,

Christopher Hinterhuber

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

11:03

2

Трек "Grande Sonate" for Cello and Piano in A Major, Op. 104: II. Romanza

"Grande Sonate" for Cello and Piano in A Major, Op. 104: II. Romanza

Martin Rummel

,

Christopher Hinterhuber

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

5:18

3

Трек "Grande Sonate" for Cello and Piano in A Major, Op. 104: III. Rondo

"Grande Sonate" for Cello and Piano in A Major, Op. 104: III. Rondo

Martin Rummel

,

Christopher Hinterhuber

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

6:53

4

Трек Sonata for Piano No. 5 in F-Sharp Minor, Op. 81: I. Allegro

Sonata for Piano No. 5 in F-Sharp Minor, Op. 81: I. Allegro

Christopher Hinterhuber

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

8:21

5

Трек Sonata for Piano No. 5 in F-Sharp Minor, Op. 81: II. Largo Con Molto Espressione

Sonata for Piano No. 5 in F-Sharp Minor, Op. 81: II. Largo Con Molto Espressione

Christopher Hinterhuber

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

8:48

6

Трек Sonata for Piano No. 5 in F-Sharp Minor, Op. 81: III. Finale: Vivace

Sonata for Piano No. 5 in F-Sharp Minor, Op. 81: III. Finale: Vivace

Christopher Hinterhuber

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

8:13

7

Трек Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Introduction: Cantabile

Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Introduction: Cantabile

Martin Rummel

,

Christopher Hinterhuber

,

Walter Auer

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

3:45

8

Трек Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Thema: Quasi Allegretto

Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Thema: Quasi Allegretto

Martin Rummel

,

Christopher Hinterhuber

,

Walter Auer

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

0:48

9

Трек Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 1

Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 1

Martin Rummel

,

Christopher Hinterhuber

,

Walter Auer

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

1:17

10

Трек Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 2

Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 2

Martin Rummel

,

Christopher Hinterhuber

,

Walter Auer

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

1:27

11

Трек Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 3

Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 3

Martin Rummel

,

Christopher Hinterhuber

,

Walter Auer

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

0:45

12

Трек Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 4

Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 4

Martin Rummel

,

Christopher Hinterhuber

,

Walter Auer

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

1:53

13

Трек Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 5

Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 5

Martin Rummel

,

Christopher Hinterhuber

,

Walter Auer

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

0:55

14

Трек Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 6

Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 6

Martin Rummel

,

Christopher Hinterhuber

,

Walter Auer

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

2:43

15

Трек Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 7: Finale - Rondo

Trio (Adagio, Variations and Rondo on "Schöne Minka") for Flute, Cello and Piano in A Major, Op. 78: Variation 7: Finale - Rondo

Martin Rummel

,

Christopher Hinterhuber

,

Walter Auer

Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio

2:41

Информация о правообладателе: paladino music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio
Hummel: Piano Sonata No. 5, Cello Sonata & Flute Trio2012 · Сингл · Walter Auer
Релиз Dussek: Grand Sonata
Dussek: Grand Sonata2012 · Альбом · Albena Danailova
Релиз "Brilliant Flute" Walter Auer & Hiroshi Nagao
"Brilliant Flute" Walter Auer & Hiroshi Nagao2011 · Альбом · Walter Auer
Релиз Chopin - Francaix - Dichler: Flute Trios
Chopin - Francaix - Dichler: Flute Trios2010 · Альбом · Yoko Fog-Urata

Похожие артисты

Walter Auer
Артист

Walter Auer

Reinoud van Mechelen
Артист

Reinoud van Mechelen

A Nocte Temporis
Артист

A Nocte Temporis

Anna Besson
Артист

Anna Besson

Johann Joachim Quantz
Артист

Johann Joachim Quantz

Carl Stamitz
Артист

Carl Stamitz

Severino Gazzelloni
Артист

Severino Gazzelloni

Claudi Arimany
Артист

Claudi Arimany

Sylvie Dambrine
Артист

Sylvie Dambrine

Ensemble La Partita
Артист

Ensemble La Partita

Lady Jeanne Galway
Артист

Lady Jeanne Galway

Per Oien
Артист

Per Oien

Arife Gülsen Tatu
Артист

Arife Gülsen Tatu