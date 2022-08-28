О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pieter Jan Leusink

Pieter Jan Leusink

,

Netherlands Bach Collegium

Сингл  ·  2022

J.S. Bach: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113

#Классическая
Pieter Jan Leusink

Артист

Pieter Jan Leusink

Релиз J.S. Bach: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113

#

Название

Альбом

1

Трек Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: I. Coro. Herr Jesu Christ, du höchstes Gut (Coro)

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: I. Coro. Herr Jesu Christ, du höchstes Gut (Coro)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Holland Boys Choir

J.S. Bach: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113

3:40

2

Трек Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: II. Choral. Erbarm dich mein in solcher Last (Alto)

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: II. Choral. Erbarm dich mein in solcher Last (Alto)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Sytse Buwalda

J.S. Bach: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113

4:18

3

Трек Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: III. Aria. Fürwahr, wenn mir das kömmet ein (Basso)

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: III. Aria. Fürwahr, wenn mir das kömmet ein (Basso)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Bas Ramselaar

J.S. Bach: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113

3:30

4

Трек Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: IV. Recitativo. Jedoch dein heilsam Wort (Basso)

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: IV. Recitativo. Jedoch dein heilsam Wort (Basso)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Bas Ramselaar

J.S. Bach: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113

2:23

5

Трек Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: V. Aria. Jesus nimmt die Sünder an (Tenore)

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: V. Aria. Jesus nimmt die Sünder an (Tenore)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Knut Schoch

J.S. Bach: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113

5:32

6

Трек Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: VI. Recitativo. Der Heiland nimmt die Sünder an (Tenore)

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: VI. Recitativo. Der Heiland nimmt die Sünder an (Tenore)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Knut Schoch

J.S. Bach: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113

2:00

7

Трек Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: VII. Aria. Ach Herr, mein Gott (Soprano, Alto)

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: VII. Aria. Ach Herr, mein Gott (Soprano, Alto)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Ruth Holton

,

Sytse Buwalda

J.S. Bach: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113

2:25

8

Трек Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: VIII. Choral. Stärk mich mit deinem Freudengeist (Coro)

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: VIII. Choral. Stärk mich mit deinem Freudengeist (Coro)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Holland Boys Choir

J.S. Bach: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113

1:15

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз O Hoogt' en Diepte, Looft Nu God Stadsknapenkoor Elburg
O Hoogt' en Diepte, Looft Nu God Stadsknapenkoor Elburg2025 · Альбом · Pieter Jan Leusink
Релиз Christmas Carols
Christmas Carols2023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Gott, Man lobet dich in der Stille, BWV 120
J.S. Bach: Gott, Man lobet dich in der Stille, BWV 1202023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 38
J.S. Bach: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 382023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, BWV 131
J.S. Bach: Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, BWV 1312023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen, BWV 195
J.S. Bach: Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen, BWV 1952023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Ach, lieben Christen, seid getrost, BWV 114
J.S. Bach: Ach, lieben Christen, seid getrost, BWV 1142023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Komm, du süße Todesstunde, BWV 161
J.S. Bach: Komm, du süße Todesstunde, BWV 1612023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Warum betrübst du dich, mein Herz, BWV 138
J.S. Bach: Warum betrübst du dich, mein Herz, BWV 1382023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Wer Dank opfert, der preiset mich, BWV 17
J.S. Bach: Wer Dank opfert, der preiset mich, BWV 172023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Ihr, die Ihr euch von Christo nennet, BWV 164
J.S. Bach: Ihr, die Ihr euch von Christo nennet, BWV 1642023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei, BWV 179
J.S. Bach: Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei, BWV 1792023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Schauet doch und sehet ob irgendein Schmerz sei, BWV 46
J.S. Bach: Schauet doch und sehet ob irgendein Schmerz sei, BWV 462023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Tue Rechnung! Donnerwort, BWV 168
J.S. Bach: Tue Rechnung! Donnerwort, BWV 1682023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium

Похожие альбомы

Релиз Les Contre-Ténors
Les Contre-Ténors2013 · Альбом · Iestyn Davis
Релиз Les Voix Du Ciel (Angel Voices)
Les Voix Du Ciel (Angel Voices)2002 · Альбом · Various Artists
Релиз Handel / Buxtehude / Bach, J.S.: Baroque Arias, Volume 2
Handel / Buxtehude / Bach, J.S.: Baroque Arias, Volume 21999 · Альбом · 鈴木雅明
Релиз J.S. Bach: Mein Gott, wie lang, ach lange, BWV 155
J.S. Bach: Mein Gott, wie lang, ach lange, BWV 1552022 · Сингл · Pieter Jan Leusink
Релиз The Best of Andreas Scholl
The Best of Andreas Scholl2006 · Сингл · Andreas Scholl
Релиз Bach Edition Vol. 15, Cantatas Vol. VIII Part: 5
Bach Edition Vol. 15, Cantatas Vol. VIII Part: 52006 · Альбом · Pieter Jan Leusink
Релиз J.S. Bach: Complete Edition, Vol. 7/10
J.S. Bach: Complete Edition, Vol. 7/102014 · Сингл · Various Artists
Релиз J.S. Bach: Complete Edition, Vol. 6/10
J.S. Bach: Complete Edition, Vol. 6/102014 · Сингл · Various Artists
Релиз J.S. Bach: Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden, BWV 47
J.S. Bach: Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden, BWV 472022 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Complete Edition, Vol. 5/10
J.S. Bach: Complete Edition, Vol. 5/102014 · Сингл · Various Artists
Релиз J.S. Bach: Freudenfest, BWV 194
J.S. Bach: Freudenfest, BWV 1942023 · Сингл · Pieter Jan Leusink
Релиз J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94
J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 942022 · Сингл · Pieter Jan Leusink
Релиз Bach Cantatas (Complete) Part: 24
Bach Cantatas (Complete) Part: 242006 · Альбом · Pieter Jan Leusink
Релиз La musique au temps des castrats - Astrée Recordings
La musique au temps des castrats - Astrée Recordings2014 · Альбом · James Bowman, Dominique Visse, Ensemble a Sei Voci, A Sei Voci, Antonio Vivaldi

Похожие артисты

Pieter Jan Leusink
Артист

Pieter Jan Leusink

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож