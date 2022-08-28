Сингл · 2022
J.S. Bach: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113
#
Название
Альбом
1
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: I. Coro. Herr Jesu Christ, du höchstes Gut (Coro)
3:40
2
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: II. Choral. Erbarm dich mein in solcher Last (Alto)
4:18
3
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: III. Aria. Fürwahr, wenn mir das kömmet ein (Basso)
3:30
4
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: IV. Recitativo. Jedoch dein heilsam Wort (Basso)
2:23
5
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: V. Aria. Jesus nimmt die Sünder an (Tenore)
5:32
6
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: VI. Recitativo. Der Heiland nimmt die Sünder an (Tenore)
2:00
7
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113: VII. Aria. Ach Herr, mein Gott (Soprano, Alto)
2:25
