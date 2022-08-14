Сингл · 2022
J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94
1
Was frag ich nach der Welt, BWV 94: I. Coro. Was frag ich nach der Welt (Coro)
J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94
2:41
2
Was frag ich nach der Welt, BWV 94: II. Aria. Die Welt ist wie ein Rauch (Basso)
J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94
2:41
3
Was frag ich nach der Welt, BWV 94: III. Recitativo, Choral. Die Welt sucht Ehr' und Ruhm (Tenore)
J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94
3:37
4
Was frag ich nach der Welt, BWV 94: IV. Aria. Betörte Welt, betörte Welt! (Alto)
J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94
4:36
5
Was frag ich nach der Welt, BWV 94: V. Recitativo, Choral. Die Welt bekümmert sich (Basso)
J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94
2:13
6
Was frag ich nach der Welt, BWV 94: VI. Aria. Die Welt kann ihre Lust und Freud (Tenore)
J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94
5:31
7
Was frag ich nach der Welt, BWV 94: VII. Aria. Es halt' es mit der blinden Welt (Soprano)
J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94
4:03
