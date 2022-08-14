О нас

Pieter Jan Leusink

Pieter Jan Leusink

,

Netherlands Bach Collegium

Сингл  ·  2022

J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94

#Классическая

1 лайк

Pieter Jan Leusink

Артист

Pieter Jan Leusink

Релиз J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94

#

Название

Альбом

1

Трек Was frag ich nach der Welt, BWV 94: I. Coro. Was frag ich nach der Welt (Coro)

Was frag ich nach der Welt, BWV 94: I. Coro. Was frag ich nach der Welt (Coro)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Holland Boys Choir

J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94

2:41

2

Трек Was frag ich nach der Welt, BWV 94: II. Aria. Die Welt ist wie ein Rauch (Basso)

Was frag ich nach der Welt, BWV 94: II. Aria. Die Welt ist wie ein Rauch (Basso)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Bas Ramselaar

J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94

2:41

3

Трек Was frag ich nach der Welt, BWV 94: III. Recitativo, Choral. Die Welt sucht Ehr' und Ruhm (Tenore)

Was frag ich nach der Welt, BWV 94: III. Recitativo, Choral. Die Welt sucht Ehr' und Ruhm (Tenore)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Nico van der Meel

J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94

3:37

4

Трек Was frag ich nach der Welt, BWV 94: IV. Aria. Betörte Welt, betörte Welt! (Alto)

Was frag ich nach der Welt, BWV 94: IV. Aria. Betörte Welt, betörte Welt! (Alto)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Sytse Buwalda

J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94

4:36

5

Трек Was frag ich nach der Welt, BWV 94: V. Recitativo, Choral. Die Welt bekümmert sich (Basso)

Was frag ich nach der Welt, BWV 94: V. Recitativo, Choral. Die Welt bekümmert sich (Basso)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Bas Ramselaar

J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94

2:13

6

Трек Was frag ich nach der Welt, BWV 94: VI. Aria. Die Welt kann ihre Lust und Freud (Tenore)

Was frag ich nach der Welt, BWV 94: VI. Aria. Die Welt kann ihre Lust und Freud (Tenore)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Nico van der Meel

J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94

5:31

7

Трек Was frag ich nach der Welt, BWV 94: VII. Aria. Es halt' es mit der blinden Welt (Soprano)

Was frag ich nach der Welt, BWV 94: VII. Aria. Es halt' es mit der blinden Welt (Soprano)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Marjon Strijk

J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94

4:03

8

Трек Was frag ich nach der Welt, BWV 94: VIII. Choral. Was frag ich nach der Welt (Coro)

Was frag ich nach der Welt, BWV 94: VIII. Choral. Was frag ich nach der Welt (Coro)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Holland Boys Choir

J.S. Bach: Was frag ich nach der Welt, BWV 94

2:07

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
Волна по релизу

