Giovanni Bellucci

Giovanni Bellucci

Сингл  ·  2022

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

#Классическая

1 лайк

Giovanni Bellucci

Артист

Giovanni Bellucci

Релиз Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

#

Название

Альбом

1

Трек Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: I. Adagio molto - Allegro con Brio

Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: I. Adagio molto - Allegro con Brio

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

7:53

2

Трек Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: II. Andante cantabile con Moto

Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: II. Andante cantabile con Moto

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

6:35

3

Трек Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: III. Menuetto. Allegro molto e Vivace

Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: III. Menuetto. Allegro molto e Vivace

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

4:30

4

Трек Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: IV. Adagio - Allegro molto e Vivace

Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: IV. Adagio - Allegro molto e Vivace

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

6:05

5

Трек Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica": I. Allegro con Brio

Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica": I. Allegro con Brio

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

16:15

6

Трек Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica": II. Marcia funebre. Adagio Assai

Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica": II. Marcia funebre. Adagio Assai

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

19:13

7

Трек Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica": III. Scherzo. Allegro vivace - Trio

Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica": III. Scherzo. Allegro vivace - Trio

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

6:44

8

Трек Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto - Poco andante - Presto

Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro molto - Poco andante - Presto

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

12:28

9

Трек Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: I. Adagio molto -Allegro con Brio

Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: I. Adagio molto -Allegro con Brio

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

14:12

10

Трек Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: II. Larghetto

Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: II. Larghetto

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

14:59

11

Трек Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: III. Scherzo. Allegro - Trio

Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: III. Scherzo. Allegro - Trio

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

4:35

12

Трек Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: IV. Allegro Molto

Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: IV. Allegro Molto

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

6:56

13

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: I. Allegro con Brio

Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: I. Allegro con Brio

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

6:56

14

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: II. Andante con Moto

Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: II. Andante con Moto

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

10:22

15

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: III. Scherzo. Allegro

Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: III. Scherzo. Allegro

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

5:53

16

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: IV. Allegro

Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: IV. Allegro

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

12:05

17

Трек Symphony No. 4 in B-Flat Major, Op. 60: I. Adagio - Allegro Vivace

Symphony No. 4 in B-Flat Major, Op. 60: I. Adagio - Allegro Vivace

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

12:04

18

Трек Symphony No. 4 in B-Flat Major, Op. 60: II. Adagio

Symphony No. 4 in B-Flat Major, Op. 60: II. Adagio

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

11:01

19

Трек Symphony No. 4 in B-Flat Major, Op. 60: III. Allegro vivace -Un poco meno Allegro

Symphony No. 4 in B-Flat Major, Op. 60: III. Allegro vivace -Un poco meno Allegro

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

5:43

20

Трек Symphony No. 4 in B-Flat Major, Op. 60: IV. Allegro ma non Troppo

Symphony No. 4 in B-Flat Major, Op. 60: IV. Allegro ma non Troppo

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

7:17

21

Трек Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: I. Poco sostenuto - Vivace

Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: I. Poco sostenuto - Vivace

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

15:31

22

Трек Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: II. Allegretto

Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: II. Allegretto

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

9:27

23

Трек Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: III. Presto - Assai meno Presto

Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: III. Presto - Assai meno Presto

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

7:49

24

Трек Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: IV. Allegro con Brio

Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: IV. Allegro con Brio

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

8:59

25

Трек Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastorale": I. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. Allegro ma non Troppo

Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastorale": I. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. Allegro ma non Troppo

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

14:00

26

Трек Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastorale": II. Szene am Bach. Andante molto Moto

Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastorale": II. Szene am Bach. Andante molto Moto

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

14:26

27

Трек Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastorale": III. Lustiges Zusammensein der Landleute. Allegro

Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastorale": III. Lustiges Zusammensein der Landleute. Allegro

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

6:05

28

Трек Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastorale": IV. Donner. Sturm. Allegro

Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastorale": IV. Donner. Sturm. Allegro

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

4:27

29

Трек Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastorale": V. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. Allegretto

Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastorale": V. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. Allegretto

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

11:03

30

Трек Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: I. Allegro vivace e con Brio

Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: I. Allegro vivace e con Brio

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

10:47

31

Трек Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: II. Allegretto Scherzando

Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: II. Allegretto Scherzando

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

4:32

32

Трек Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: III. Tempo di Menuetto

Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: III. Tempo di Menuetto

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

4:40

33

Трек Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: IV. Allegro Vivace

Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: IV. Allegro Vivace

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

8:38

34

Трек Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Ode to Joy": I. Allegro ma non troppo un poco Maestoso

Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Ode to Joy": I. Allegro ma non troppo un poco Maestoso

Czech Philharmonic Choir of Brno

,

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

19:11

35

Трек Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Ode to Joy": II. Molto vivace - Presto

Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Ode to Joy": II. Molto vivace - Presto

Czech Philharmonic Choir of Brno

,

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

12:52

36

Трек Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Ode to Joy": III. Adagio molto e cantabile - Andante Moderato

Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Ode to Joy": III. Adagio molto e cantabile - Andante Moderato

Czech Philharmonic Choir of Brno

,

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

19:44

37

Трек Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Ode to Joy": IV. Presto - Allegro Assai

Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Ode to Joy": IV. Presto - Allegro Assai

Czech Philharmonic Choir of Brno

,

Giovanni Bellucci

Beethoven: Complete Symphonies Transcribed for Piano by Liszt

26:26

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
