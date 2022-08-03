О нас

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy

Альбом  ·  2022

Wicked Ear Candy, Vol. 2

#Поп
Wicked Ear Candy

Артист

Wicked Ear Candy

Релиз Wicked Ear Candy, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Autumn

Autumn

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:31

2

Трек Back Forth

Back Forth

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:26

3

Трек Beach You to It

Beach You to It

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:31

4

Трек Beautiful Suzuran Girl

Beautiful Suzuran Girl

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:56

5

Трек Before Love Slipped Away

Before Love Slipped Away

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:36

6

Трек Blue Sky Rain

Blue Sky Rain

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:04

7

Трек Bright Horizon

Bright Horizon

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:18

8

Трек Close to Home

Close to Home

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:09

9

Трек Color My Day

Color My Day

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:33

10

Трек Curly Dan

Curly Dan

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:24

11

Трек Dancing Sunlight

Dancing Sunlight

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

1:59

12

Трек Dynamic Continuity

Dynamic Continuity

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

4:11

13

Трек Dynamic Synergy

Dynamic Synergy

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

4:11

14

Трек Fashionista

Fashionista

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:36

15

Трек Finish Line

Finish Line

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:42

16

Трек Freedom

Freedom

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:45

17

Трек Go Find the Sunshine

Go Find the Sunshine

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:27

18

Трек Hidden Places

Hidden Places

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

4:52

19

Трек Home

Home

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:08

20

Трек Insomnia

Insomnia

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:46

21

Трек Jungle Moon

Jungle Moon

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

5:08

22

Трек Last Thing Id Do

Last Thing Id Do

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:40

23

Трек Love at First Light

Love at First Light

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:37

24

Трек Morning Rain

Morning Rain

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:21

25

Трек My Precious Baby Girl

My Precious Baby Girl

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

4:35

26

Трек My Secret Place

My Secret Place

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:47

27

Трек One Touch

One Touch

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

4:34

28

Трек Orchestral Mischief

Orchestral Mischief

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:15

29

Трек Orions Belt

Orions Belt

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:11

30

Трек Peaceful Piano

Peaceful Piano

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:39

31

Трек Power Surge

Power Surge

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:29

32

Трек Raia

Raia

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

4:06

33

Трек Reflections

Reflections

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

4:48

34

Трек Reunion

Reunion

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:10

35

Трек Rhythmic Elation

Rhythmic Elation

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

4:52

36

Трек Ricochet

Ricochet

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:05

37

Трек Safari Sunset

Safari Sunset

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:47

38

Трек Smooth Landing

Smooth Landing

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:11

39

Трек Strolling

Strolling

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:18

40

Трек The Ship That Sailed the Ruhe

The Ship That Sailed the Ruhe

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:56

41

Трек The Victory of the Gods

The Victory of the Gods

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:29

42

Трек The Yips

The Yips

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

4:05

43

Трек Theres Always a Rainbow Somewhere

Theres Always a Rainbow Somewhere

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:53

44

Трек Wandering

Wandering

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:52

45

Трек What I Call Beautiful

What I Call Beautiful

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

3:13

46

Трек Sweet Pleasures

Sweet Pleasures

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

1:54

47

Трек Super

Super

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

1:26

48

Трек A Heart That Never Falls Never Breaks

A Heart That Never Falls Never Breaks

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

4:30

49

Трек A Little Bit in Love

A Little Bit in Love

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

2:53

50

Трек B.L.I.N.D

B.L.I.N.D

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 2

4:04

Информация о правообладателе: Rosenklang
