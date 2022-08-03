О нас

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy

Альбом  ·  2022

Wicked Ear Candy, Vol. 8

#Джаз
Wicked Ear Candy

Артист

Wicked Ear Candy

Релиз Wicked Ear Candy, Vol. 8

#

Название

Альбом

1

Трек Dance in Heaven

Dance in Heaven

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

5:24

2

Трек Deja Blue

Deja Blue

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:08

3

Трек Dessert for Two

Dessert for Two

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:31

4

Трек Did I Touch You (Sax Lead)

Did I Touch You (Sax Lead)

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:55

5

Трек Dog Leg Boogie

Dog Leg Boogie

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

3:04

6

Трек Dreaming in Blue

Dreaming in Blue

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:42

7

Трек Dreams Like This

Dreams Like This

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:49

8

Трек Dreamscape

Dreamscape

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:09

9

Трек Embracing the Fire

Embracing the Fire

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

6:09

10

Трек Europa

Europa

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:43

11

Трек Evening Cocktail

Evening Cocktail

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:30

12

Трек Evening Drive

Evening Drive

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

3:47

13

Трек Famous Amos

Famous Amos

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:26

14

Трек Foldin' Money

Foldin' Money

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:40

15

Трек Forever Yours

Forever Yours

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:25

16

Трек Freedom Tower

Freedom Tower

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

3:43

17

Трек French Cafe

French Cafe

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:53

18

Трек Friends

Friends

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

3:42

19

Трек Gentle Spirit

Gentle Spirit

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:20

20

Трек Good Times A' Rollin'

Good Times A' Rollin'

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:19

21

Трек Gottatude

Gottatude

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:04

22

Трек Great Day in Dixieland

Great Day in Dixieland

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

5:11

23

Трек Groove for You

Groove for You

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:16

24

Трек Gypsy George

Gypsy George

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:51

25

Трек Hearts Like Ours

Hearts Like Ours

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:24

26

Трек High Class Swingin'

High Class Swingin'

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:47

27

Трек Hold the Ice

Hold the Ice

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

1:59

28

Трек Hollywood Vines

Hollywood Vines

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:44

29

Трек I Must Be Falling in Love

I Must Be Falling in Love

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:48

30

Трек I'll Take You There

I'll Take You There

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:24

31

Трек I'm so Glad I Met You

I'm so Glad I Met You

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

3:20

32

Трек In the Mind's Eye

In the Mind's Eye

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:50

33

Трек In the Moonshadows

In the Moonshadows

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

3:16

34

Трек In Your Presence

In Your Presence

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:16

35

Трек Influences

Influences

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

1:26

36

Трек Inner Voices

Inner Voices

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:52

37

Трек Into the Storm

Into the Storm

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:52

38

Трек It's No Surprise

It's No Surprise

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:44

39

Трек Jam on the Groove

Jam on the Groove

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:25

40

Трек Java at Daves

Java at Daves

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

3:21

41

Трек Jazz Inn

Jazz Inn

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

1:50

42

Трек Jazzberry Pie

Jazzberry Pie

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:10

43

Трек Juntos

Juntos

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:40

44

Трек Leesa

Leesa

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

4:24

45

Трек Lets Have a Little Funk

Lets Have a Little Funk

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:16

46

Трек Life's Full of Surprises

Life's Full of Surprises

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:59

47

Трек Lolita Jazzebel

Lolita Jazzebel

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:16

48

Трек Lookin' for the Light

Lookin' for the Light

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:23

49

Трек Loveable Guy

Loveable Guy

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

1:13

50

Трек Lucky Me

Lucky Me

Wicked Ear Candy

Wicked Ear Candy, Vol. 8

2:09

Информация о правообладателе: Rosenklang
