P. Paul Fenech

Альбом  ·  2022

Demon Seed Rising

Контент 18+

#Рок
P. Paul Fenech

Артист

P. Paul Fenech

Релиз Demon Seed Rising

#

Название

Альбом

1

Трек Demon Seed Rising

Demon Seed Rising

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

3:41

2

Трек Nameless Song (For the Nameless Ones)

Nameless Song (For the Nameless Ones)

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

3:13

3

Трек Witchburner

Witchburner

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

4:07

4

Трек Not Enough Time (To Say How Much I Hate You)

Not Enough Time (To Say How Much I Hate You)

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

2:46

5

Трек Planet of the Brain Eaters

Planet of the Brain Eaters

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

4:00

6

Трек Roll the Dice

Roll the Dice

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

3:46

7

Трек Himhog (The Devils Tango)

Himhog (The Devils Tango)

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

3:49

8

Трек Between the Light

Between the Light

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

3:45

9

Трек Goblin Bones

Goblin Bones

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

3:18

10

Трек One Last Nail

One Last Nail

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

2:57

11

Трек Juju Queen

Juju Queen

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

3:29

12

Трек Eye of the Crow

Eye of the Crow

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

4:29

13

Трек Time to Lose Your Mind

Time to Lose Your Mind

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

4:07

14

Трек Rattle My Bones

Rattle My Bones

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

2:06

15

Трек The White Room

The White Room

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

4:39

16

Трек Cold Cold Ground

Cold Cold Ground

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

3:22

17

Трек The Worst Thing in the World

The Worst Thing in the World

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

3:55

18

Трек Where Dwell the Damned

Where Dwell the Damned

P. Paul Fenech

Demon Seed Rising

4:02

Информация о правообладателе: Mutant Rock Records
