Webb Pierce

Webb Pierce

Альбом  ·  2022

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

Webb Pierce

Артист

Webb Pierce

Релиз Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

#

Название

Альбом

1

Трек Sooner or Later

Sooner or Later

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:21

2

Трек Drifting Texas Sand

Drifting Texas Sand

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:05

3

Трек Let Forgiveness In

Let Forgiveness In

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:24

4

Трек Sweet Lips

Sweet Lips

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:32

5

Трек Thousand Miles Ago

Thousand Miles Ago

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:06

6

Трек No Love Have

No Love Have

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:28

7

Трек Fallen Angel

Fallen Angel

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:05

8

Трек I'm Letting You Go

I'm Letting You Go

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:15

9

Трек Lover's Leap

Lover's Leap

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:03

10

Трек Falling Back to You

Falling Back to You

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:31

11

Трек How Do You Talk to a Baby

How Do You Talk to a Baby

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:48

12

Трек Is It Wrong (For Loving You)

Is It Wrong (For Loving You)

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:04

13

Трек Cow Town

Cow Town

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:20

14

Трек Walking the Streets

Walking the Streets

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:40

15

Трек Crazy Wild Desire

Crazy Wild Desire

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:21

16

Трек Take Time

Take Time

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

1:58

17

Трек I Ain't Never

I Ain't Never

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

1:53

18

Трек There's More Pretty Girls Than One

There's More Pretty Girls Than One

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:15

19

Трек Tupelo County Jail

Tupelo County Jail

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:03

20

Трек Alla My Love

Alla My Love

Webb Pierce

Sooner or Later (50S-60S Country Hits)

2:28

Информация о правообладателе: Kenzo Records
