Webb Pierce

Webb Pierce

Альбом  ·  2022

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

Webb Pierce

Артист

Webb Pierce

Релиз Someday (Greatest 1952-62 Hits)

#

Название

Альбом

1

Трек Someday

Someday

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:12

2

Трек It's My Way

It's My Way

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:39

3

Трек Why Baby Why

Why Baby Why

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:31

4

Трек Honky Tonk Song

Honky Tonk Song

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:04

5

Трек I'm Tired

I'm Tired

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

1:57

6

Трек Bye Bye Love

Bye Bye Love

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:10

7

Трек We'll Find a Way

We'll Find a Way

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:13

8

Трек If You Were Me

If You Were Me

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:52

9

Трек Teenage Boogie

Teenage Boogie

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:21

10

Трек Cause I Love You

Cause I Love You

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:02

11

Трек You'll Come Back

You'll Come Back

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:03

12

Трек Little Rosa

Little Rosa

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

3:02

13

Трек Holiday for Love

Holiday for Love

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:17

14

Трек Cryin' over You

Cryin' over You

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:23

15

Трек Any Old Time

Any Old Time

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:06

16

Трек Oh so Many Years

Oh so Many Years

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:42

17

Трек Missing You

Missing You

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:21

18

Трек I'm Really Glad You Hurt Me

I'm Really Glad You Hurt Me

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:37

19

Трек One Week Later

One Week Later

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:25

20

Трек Don't Do It Darlin'

Don't Do It Darlin'

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

3:00

21

Трек Yes I Know Why

Yes I Know Why

Webb Pierce

Someday (Greatest 1952-62 Hits)

2:28

Информация о правообладателе: Kenzo Records
