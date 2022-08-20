О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Study Music And Piano Music

Study Music And Piano Music

,

Piano for Studying

,

Dai Lan

Альбом  ·  2022

Piano Sounds for Learning

#Эмбиент
Study Music And Piano Music

Артист

Study Music And Piano Music

Релиз Piano Sounds for Learning

#

Название

Альбом

1

Трек Nocturne in B-Flat Minor, Op. 9 No. 1

Nocturne in B-Flat Minor, Op. 9 No. 1

Dai Lan

Piano Sounds for Learning

5:45

2

Трек Nocturne in E-Flat Major, Op. 9 No. 2

Nocturne in E-Flat Major, Op. 9 No. 2

Dai Lan

Piano Sounds for Learning

4:56

3

Трек Nocturne in B Major, Op. 9 No. 3

Nocturne in B Major, Op. 9 No. 3

Dai Lan

Piano Sounds for Learning

3:07

4

Трек Chopin: Polonaise-Fantaisie in A-Flat Major, Op. 61

Chopin: Polonaise-Fantaisie in A-Flat Major, Op. 61

Dai Lan

Piano Sounds for Learning

11:09

5

Трек Emotional Piano Moments

Emotional Piano Moments

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:50

6

Трек Today Is Graduation Day

Today Is Graduation Day

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:38

7

Трек Reflective Piano

Reflective Piano

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:49

8

Трек Family Memories

Family Memories

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:51

9

Трек A Piano for Sentimental Moments

A Piano for Sentimental Moments

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:46

10

Трек Remembrance Day

Remembrance Day

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:52

11

Трек Autumn Times

Autumn Times

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:58

12

Трек Happy Fathers Day

Happy Fathers Day

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:36

13

Трек I Am Proud of You

I Am Proud of You

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:37

14

Трек Thanksgiving

Thanksgiving

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:34

15

Трек A Walk in the Park

A Walk in the Park

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:12

16

Трек Rest in Peace

Rest in Peace

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:21

17

Трек Lost in Nature

Lost in Nature

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:37

18

Трек Wedding Day Memories

Wedding Day Memories

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:28

19

Трек Best Friends Forever

Best Friends Forever

Piano for Studying

Piano Sounds for Learning

1:21

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
