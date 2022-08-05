О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Relaxed Minds

Relaxed Minds

,

Piano for Studying

,

Study Piano Relaxation

Альбом  ·  2022

Soft Piano for Studying

#Эмбиент
Relaxed Minds

Артист

Relaxed Minds

Релиз Soft Piano for Studying

#

Название

Альбом

1

Трек Best Friends Forever

Best Friends Forever

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:21

2

Трек Family Forever

Family Forever

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:28

3

Трек Wedding Day Memories

Wedding Day Memories

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:28

4

Трек Lost in Nature

Lost in Nature

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:37

5

Трек Rest in Peace

Rest in Peace

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:21

6

Трек A Walk in the Park

A Walk in the Park

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:12

7

Трек Thanksgiving

Thanksgiving

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:34

8

Трек I Am Proud of You

I Am Proud of You

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:37

9

Трек Happy Fathers Day

Happy Fathers Day

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:36

10

Трек Reflecting on Life

Reflecting on Life

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:35

11

Трек Alone in the City

Alone in the City

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:43

12

Трек Autumn Times

Autumn Times

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:58

13

Трек Remembrance Day

Remembrance Day

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:52

14

Трек A Piano for Sentimental Moments

A Piano for Sentimental Moments

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:46

15

Трек A Piano Montage

A Piano Montage

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:47

16

Трек Family Memories

Family Memories

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:51

17

Трек Reflective Piano

Reflective Piano

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:49

18

Трек Today We Say Goodbye

Today We Say Goodbye

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:50

19

Трек Today Is Graduation Day

Today Is Graduation Day

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:38

20

Трек Emotional Piano Moments

Emotional Piano Moments

Piano for Studying

Soft Piano for Studying

1:50

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
