Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Ruído Branco

Ruído Branco

,

Pink Noise Babies

,

Brown Noise Baby

Альбом  ·  2022

Peace of Noises

#Эмбиент
Ruído Branco

Артист

Ruído Branco

Релиз Peace of Noises

#

Название

Альбом

1

Трек Sons Calmantes, Pt. 1

Sons Calmantes, Pt. 1

Ruído Branco

Peace of Noises

6:04

2

Трек Sons Calmantes, Pt. 2

Sons Calmantes, Pt. 2

Ruído Branco

Peace of Noises

2:37

3

Трек Sons Calmantes, Pt. 3

Sons Calmantes, Pt. 3

Ruído Branco

Peace of Noises

7:06

4

Трек Sons Calmantes, Pt. 4

Sons Calmantes, Pt. 4

Ruído Branco

Peace of Noises

7:20

5

Трек Sons Calmantes, Pt. 5

Sons Calmantes, Pt. 5

Ruído Branco

Peace of Noises

8:27

6

Трек Sons Calmantes, Pt. 6

Sons Calmantes, Pt. 6

Ruído Branco

Peace of Noises

3:39

7

Трек Sons Calmantes, Pt. 7

Sons Calmantes, Pt. 7

Ruído Branco

Peace of Noises

11:25

8

Трек Sons Calmantes, Pt. 8

Sons Calmantes, Pt. 8

Ruído Branco

Peace of Noises

10:05

9

Трек Sons Calmantes, Pt. 9

Sons Calmantes, Pt. 9

Ruído Branco

Peace of Noises

5:13

10

Трек Sons Calmantes, Pt. 10

Sons Calmantes, Pt. 10

Ruído Branco

Peace of Noises

7:47

11

Трек Sons Calmantes, Pt. 11

Sons Calmantes, Pt. 11

Ruído Branco

Peace of Noises

3:53

12

Трек Sons Calmantes, Pt. 12

Sons Calmantes, Pt. 12

Ruído Branco

Peace of Noises

8:43

13

Трек Sons Calmantes, Pt. 13

Sons Calmantes, Pt. 13

Ruído Branco

Peace of Noises

3:19

14

Трек Sons Calmantes, Pt. 14

Sons Calmantes, Pt. 14

Ruído Branco

Peace of Noises

9:00

15

Трек Sons Calmantes, Pt. 15

Sons Calmantes, Pt. 15

Ruído Branco

Peace of Noises

5:06

16

Трек Sons Calmantes, Pt. 16

Sons Calmantes, Pt. 16

Ruído Branco

Peace of Noises

10:47

17

Трек Sons Calmantes, Pt. 17

Sons Calmantes, Pt. 17

Ruído Branco

Peace of Noises

7:38

18

Трек Sons Calmantes, Pt. 18

Sons Calmantes, Pt. 18

Ruído Branco

Peace of Noises

9:10

19

Трек Sons Calmantes, Pt. 19

Sons Calmantes, Pt. 19

Ruído Branco

Peace of Noises

3:44

20

Трек Sons Calmantes, Pt. 20

Sons Calmantes, Pt. 20

Ruído Branco

Peace of Noises

8:34

21

Трек Brown Haze Sounds

Brown Haze Sounds

Brown Noise Baby

Peace of Noises

11:11

22

Трек Baby Pink Noise

Baby Pink Noise

Pink Noise Babies

Peace of Noises

2:16

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
