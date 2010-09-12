О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Matthias Weichert

Matthias Weichert

,

Conrad Zuber

,

Max Reger

и 

ещё 9

Сингл  ·  2010

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

#Классическая

1 лайк

Matthias Weichert

Артист

Matthias Weichert

Релиз Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

#

Название

Альбом

1

Трек Der Geist hilft unser Schwachheit auf (Motette BWV 226): Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf

Der Geist hilft unser Schwachheit auf (Motette BWV 226): Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

3:50

2

Трек Der Geist hilft unser Schwachheit auf (Motette BWV 226): Der aber die Herzen forschet

Der Geist hilft unser Schwachheit auf (Motette BWV 226): Der aber die Herzen forschet

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

2:38

3

Трек Der Geist hilft unser Schwachheit auf (Motette BWV 226): Du heilige Brunst

Der Geist hilft unser Schwachheit auf (Motette BWV 226): Du heilige Brunst

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

1:44

4

Трек Rogate: Wahrlich, ich sage euch

Rogate: Wahrlich, ich sage euch

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

3:51

5

Трек Motetten, Op. 78: Psalm 43: Richte mich, Gott

Motetten, Op. 78: Psalm 43: Richte mich, Gott

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

3:25

6

Трек Die Reden Gottes

Die Reden Gottes

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Ullrich Bohme

,

Bernhard Biller

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

11:22

7

Трек O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen (Choralkantate): O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen

O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen (Choralkantate): O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Conrad Zuber

,

David Timm

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

15:12

8

Трек Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): I: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl

Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): I: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

6:04

9

Трек Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): II: Dein Sachsen, dein bestürztes Meißen

Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): II: Dein Sachsen, dein bestürztes Meißen

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Friedrich Praetorius

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

1:15

10

Трек Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): III: Verstummt, verstummt, ihr holden Saiten!

Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): III: Verstummt, verstummt, ihr holden Saiten!

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Friedrich Praetorius

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

3:46

11

Трек Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): IV: Der Glocken bebendes Getön

Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): IV: Der Glocken bebendes Getön

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Stefan Kahle

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

0:43

12

Трек Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): V: Wie starb die Heldin so vergnügt!

Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): V: Wie starb die Heldin so vergnügt!

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Stefan Kahle

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

6:11

13

Трек Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): Vi: Ihr Leben ließ die Kunst zu sterben

Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): Vi: Ihr Leben ließ die Kunst zu sterben

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Martin Petzold

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

1:03

14

Трек Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): VII: An dir, du Fürbild großer Frauen

Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): VII: An dir, du Fürbild großer Frauen

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

2:14

15

Трек Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): VIII: Der Ewigkeit saphirnes Haus

Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): VIII: Der Ewigkeit saphirnes Haus

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Martin Petzold

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

4:07

16

Трек Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): IX: Was Wunder ist's?

Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): IX: Was Wunder ist's?

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Matthias Weichert

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

2:18

17

Трек Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): X: Doch, Königin!

Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): X: Doch, Königin!

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]

5:10

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 4, 31, 67 (Das Kirchenjahr Mit Bach: Ostern / The Liturgical Year with Bach: Easter Vol. 5)
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 4, 31, 67 (Das Kirchenjahr Mit Bach: Ostern / The Liturgical Year with Bach: Easter Vol. 5)2014 · Сингл · Johannes Hildebrandt
Релиз Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 22, BWV 23, BWV 182 (Das Kirchenjahr mit Bach: Passion / The Liturgical Year with Bach: Passiontide Vol. 4)
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 22, BWV 23, BWV 182 (Das Kirchenjahr mit Bach: Passion / The Liturgical Year with Bach: Passiontide Vol. 4)2014 · Сингл · Georg Christoph Biller
Релиз Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 37, BWV 43, BWV 128 (Das Kirchenjahr mit Bach: Himmelfahrt / The Liturgical Year with Bach: Ascension Vol. 6)
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 37, BWV 43, BWV 128 (Das Kirchenjahr mit Bach: Himmelfahrt / The Liturgical Year with Bach: Ascension Vol. 6)2013 · Сингл · Christoph Genz
Релиз Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 75, BWV 194 (Das Kirchenjahr mit Bach: Trinitatis / The Liturgical Year with Bach: Trinity Vol. 8)
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 75, BWV 194 (Das Kirchenjahr mit Bach: Trinitatis / The Liturgical Year with Bach: Trinity Vol. 8)2013 · Сингл · Georg Streuber
Релиз Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 1, BWV 125, BWV 147 (Das Kirchenjahr mit Bach: Marienfeste / The Liturgical Year with Bach: Marian Feast Vol. 9)
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 1, BWV 125, BWV 147 (Das Kirchenjahr mit Bach: Marienfeste / The Liturgical Year with Bach: Marian Feast Vol. 9)2013 · Сингл · Christoph Genz
Релиз Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)2012 · Сингл · Reinhard Decker
Релиз Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 63, BWV 110, BWV 190 (Das Kirchenjahr mit Bach: Weihnachten / The Liturgical Year with Bach: Christmas Vol. 2)
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 63, BWV 110, BWV 190 (Das Kirchenjahr mit Bach: Weihnachten / The Liturgical Year with Bach: Christmas Vol. 2)2011 · Сингл · Christoph Genz
Релиз Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]2010 · Сингл · Matthias Weichert
Релиз Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion / St Matthew Passion (BWV 244 b) Frühfassung / Early Version
Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion / St Matthew Passion (BWV 244 b) Frühfassung / Early Version2007 · Сингл · Georg Christoph Biller

Похожие артисты

Matthias Weichert
Артист

Matthias Weichert

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож