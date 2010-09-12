Matthias Weichert
Conrad Zuber
Max Reger
Сингл · 2010
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
1
Der Geist hilft unser Schwachheit auf (Motette BWV 226): Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
3:50
2
Der Geist hilft unser Schwachheit auf (Motette BWV 226): Der aber die Herzen forschet
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
2:38
3
Der Geist hilft unser Schwachheit auf (Motette BWV 226): Du heilige Brunst
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
1:44
4
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
3:51
5
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
3:25
6
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
11:22
7
O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen (Choralkantate): O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
15:12
8
Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): I: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
6:04
9
Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): II: Dein Sachsen, dein bestürztes Meißen
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
1:15
10
Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): III: Verstummt, verstummt, ihr holden Saiten!
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
3:46
11
Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): IV: Der Glocken bebendes Getön
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
0:43
12
Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): V: Wie starb die Heldin so vergnügt!
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
6:11
13
Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): Vi: Ihr Leben ließ die Kunst zu sterben
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
1:03
14
Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): VII: An dir, du Fürbild großer Frauen
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
2:14
15
Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): VIII: Der Ewigkeit saphirnes Haus
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
4:07
16
Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (Cantata BWV 198): IX: Was Wunder ist's?
Johann Sebastian Bach - Kantate / Cantata: Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl (BWV 198) [Der Thomanerchor und die Universitätskirche St. Pauli Leipzig]
2:18
