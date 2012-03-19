О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Reinhard Decker

Reinhard Decker

,

Matthias Weichert

,

Conrad Zuber

и 

ещё 7

Сингл  ·  2012

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

#Классическая

1 лайк

Reinhard Decker

Артист

Reinhard Decker

Релиз Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

#

Название

Альбом

1

Трек Florilegium selectissimorum Hymnorum: Veni creator Spiritus (Hymnus)

Florilegium selectissimorum Hymnorum: Veni creator Spiritus (Hymnus)

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

1:41

2

Трек Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): I. Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!

Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): I. Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

4:16

3

Трек Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): II. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten

Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): II. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Reinhard Decker

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

0:50

4

Трек Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): III. Heiligste Dreieinigkeit

Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): III. Heiligste Dreieinigkeit

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Reinhard Decker

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

2:13

5

Трек Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): IV. O Seelenparadies

Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): IV. O Seelenparadies

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Martin Petzold

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

4:53

6

Трек Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): V. Komm, lass mich nicht länger warten

Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): V. Komm, lass mich nicht länger warten

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Conrad Zuber

,

Robert Pohlers

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

4:23

7

Трек Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): Vi. Von Gott kömmt mir ein Freudenschein

Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): Vi. Von Gott kömmt mir ein Freudenschein

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

1:19

8

Трек Florilegium selectissimorum Hymnorum: Veni sancte Spiritus (Hymnus)

Florilegium selectissimorum Hymnorum: Veni sancte Spiritus (Hymnus)

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

1:55

9

Трек Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): I. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): I. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

3:30

10

Трек Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): II. Komm, komm, mein Herze steht dir offen

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): II. Komm, komm, mein Herze steht dir offen

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Conrad Zuber

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

2:51

11

Трек Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): III. Die Wohnung ist bereit

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): III. Die Wohnung ist bereit

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

0:38

12

Трек Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): IV. Ich gehe hin und komme wieder zu euch

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): IV. Ich gehe hin und komme wieder zu euch

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Matthias Weichert

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

2:51

13

Трек Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): V. Kommt, eilet, stimmet Sait und Lieder

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): V. Kommt, eilet, stimmet Sait und Lieder

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Christoph Genz

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

5:08

14

Трек Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): Vi. Es ist nichts Verdammliches an denen

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): Vi. Es ist nichts Verdammliches an denen

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Matthias Weichert

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

0:26

15

Трек Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): VII. Nichts kann mich erretten

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): VII. Nichts kann mich erretten

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Robert Pohlers

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

5:55

16

Трек Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): VIII. Kein Menschenkind hier auf der Erd

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): VIII. Kein Menschenkind hier auf der Erd

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

1:01

17

Трек Florilegium selectissimorum Hymnorum: Spiritus sancti gratia (Hymnus)

Florilegium selectissimorum Hymnorum: Spiritus sancti gratia (Hymnus)

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

1:12

18

Трек O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): I. O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): I. O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

8:03

19

Трек O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): II. Herr, unsre Herzen

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): II. Herr, unsre Herzen

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Christoph Genz

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

0:44

20

Трек O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): III. Wohl euch, ihr auserwählten Seelen

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): III. Wohl euch, ihr auserwählten Seelen

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Martin Deckelmann

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

5:49

21

Трек O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): IV. Erwähnt sich Gott die heiligen Hütten

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): IV. Erwähnt sich Gott die heiligen Hütten

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Matthias Weichert

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

0:36

22

Трек O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): V. Friede über Israel

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): V. Friede über Israel

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)

2:24

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)2012 · Сингл · Reinhard Decker

Похожие артисты

Reinhard Decker
Артист

Reinhard Decker

Chor der Bayreuther Festspiele
Артист

Chor der Bayreuther Festspiele

David Beavan
Артист

David Beavan

Jacques Orchestra
Артист

Jacques Orchestra

Mozarteum Orchestra Of Salzburg
Артист

Mozarteum Orchestra Of Salzburg

Berthold Rink
Артист

Berthold Rink

Titus Paspirgilis
Артист

Titus Paspirgilis

Friedemann Jaeckel
Артист

Friedemann Jaeckel

Dieter Leffler
Артист

Dieter Leffler

Cornelius Schwarz
Артист

Cornelius Schwarz

Coventry Cathedral Choir
Артист

Coventry Cathedral Choir

Soloists and Chorus of the High School of Music and Art, New York City
Артист

Soloists and Chorus of the High School of Music and Art, New York City

Chœur des jeunes de l'Église nationale vaudoise
Артист

Chœur des jeunes de l'Église nationale vaudoise