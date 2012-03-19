Reinhard Decker
Matthias Weichert
Conrad Zuber
ещё 7
Сингл · 2012
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
1
Florilegium selectissimorum Hymnorum: Veni creator Spiritus (Hymnus)
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
1:41
2
Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): I. Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
4:16
3
Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): II. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
0:50
4
Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): III. Heiligste Dreieinigkeit
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
2:13
5
Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): IV. O Seelenparadies
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
4:53
6
Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): V. Komm, lass mich nicht länger warten
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
4:23
7
Erschallet, ihr Lieder (Cantata BWV 172): Vi. Von Gott kömmt mir ein Freudenschein
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
1:19
8
Florilegium selectissimorum Hymnorum: Veni sancte Spiritus (Hymnus)
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
1:55
9
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): I. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
3:30
10
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): II. Komm, komm, mein Herze steht dir offen
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
2:51
11
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): III. Die Wohnung ist bereit
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
0:38
12
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): IV. Ich gehe hin und komme wieder zu euch
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
2:51
13
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): V. Kommt, eilet, stimmet Sait und Lieder
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
5:08
14
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): Vi. Es ist nichts Verdammliches an denen
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
0:26
15
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): VII. Nichts kann mich erretten
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
5:55
16
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (Cantata BWV 74): VIII. Kein Menschenkind hier auf der Erd
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
1:01
17
Florilegium selectissimorum Hymnorum: Spiritus sancti gratia (Hymnus)
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
1:12
18
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): I. O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
8:03
19
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): II. Herr, unsre Herzen
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
0:44
20
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): III. Wohl euch, ihr auserwählten Seelen
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
5:49
21
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): IV. Erwähnt sich Gott die heiligen Hütten
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
0:36
22
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (Cantata BWV 34): V. Friede über Israel
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 74, BWV 172 (Das Kirchenjahr mit Bach: Pfingsten / The Liturgical Year with Bach: Pentecoste Vol. 7)
2:24
