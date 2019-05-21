О нас

Detlef Kleinert

Detlef Kleinert

,

Rudolf Schaaf

,

Laszlo Bencker

Альбом  ·  2019

Creative Scenework - Jazzy Underscores

#Джаз
Detlef Kleinert

Артист

Detlef Kleinert

Релиз Creative Scenework - Jazzy Underscores

#

Название

Альбом

1

Трек City Area

City Area

Detlef Kleinert

,

Rudolf Schaaf

Creative Scenework - Jazzy Underscores

2:43

2

Трек Jazzy & Quirky

Jazzy & Quirky

Laszlo Bencker

Creative Scenework - Jazzy Underscores

3:11

3

Трек Imagination

Imagination

Detlef Kleinert

,

Rudolf Schaaf

Creative Scenework - Jazzy Underscores

2:57

4

Трек Words of Encouragement

Words of Encouragement

Detlef Kleinert

,

Rudolf Schaaf

Creative Scenework - Jazzy Underscores

3:46

5

Трек Sunshine Cruise

Sunshine Cruise

Laszlo Bencker

Creative Scenework - Jazzy Underscores

3:32

6

Трек Blue and Fateful

Blue and Fateful

Laszlo Bencker

Creative Scenework - Jazzy Underscores

3:22

7

Трек Train in Spain

Train in Spain

Detlef Kleinert

,

Rudolf Schaaf

Creative Scenework - Jazzy Underscores

2:21

8

Трек Spy Out

Spy Out

Laszlo Bencker

Creative Scenework - Jazzy Underscores

2:40

9

Трек Arrived

Arrived

Detlef Kleinert

,

Rudolf Schaaf

Creative Scenework - Jazzy Underscores

1:24

10

Трек Rest and Relaxation

Rest and Relaxation

Laszlo Bencker

Creative Scenework - Jazzy Underscores

2:54

11

Трек Me Encanta

Me Encanta

Detlef Kleinert

,

Rudolf Schaaf

Creative Scenework - Jazzy Underscores

1:47

12

Трек Jazzy Frenzy

Jazzy Frenzy

Laszlo Bencker

Creative Scenework - Jazzy Underscores

2:42

13

Трек Space for Voice

Space for Voice

Detlef Kleinert

,

Rudolf Schaaf

Creative Scenework - Jazzy Underscores

3:03

14

Трек Funky Line

Funky Line

Laszlo Bencker

Creative Scenework - Jazzy Underscores

1:33

15

Трек Walking Alone

Walking Alone

Detlef Kleinert

,

Rudolf Schaaf

Creative Scenework - Jazzy Underscores

2:52

16

Трек Soft Emotion

Soft Emotion

Detlef Kleinert

,

Rudolf Schaaf

Creative Scenework - Jazzy Underscores

1:58

17

Трек Breezy Day

Breezy Day

Laszlo Bencker

Creative Scenework - Jazzy Underscores

3:11

18

Трек Evening Thought

Evening Thought

Detlef Kleinert

,

Rudolf Schaaf

Creative Scenework - Jazzy Underscores

1:18

19

Трек Goal in Sight

Goal in Sight

Detlef Kleinert

,

Rudolf Schaaf

Creative Scenework - Jazzy Underscores

2:38

Информация о правообладателе: Sonoton Music
