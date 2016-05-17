О нас

John Bullaro

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Альбом  ·  2016

Big Power Rock of the 1980s

#Рок
John Bullaro

Артист

John Bullaro

Релиз Big Power Rock of the 1980s

#

Название

Альбом

1

Трек Alive Inside

Alive Inside

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Big Power Rock of the 1980s

2:15

2

Трек Take the Highway

Take the Highway

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Big Power Rock of the 1980s

2:17

3

Трек Pure Poison

Pure Poison

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Big Power Rock of the 1980s

2:22

4

Трек Dreaming of You

Dreaming of You

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Big Power Rock of the 1980s

2:38

5

Трек Rock Forever

Rock Forever

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Big Power Rock of the 1980s

2:44

6

Трек Anthem Rock

Anthem Rock

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Big Power Rock of the 1980s

2:32

7

Трек Wanting More

Wanting More

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Big Power Rock of the 1980s

2:24

8

Трек Only the Strong

Only the Strong

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Big Power Rock of the 1980s

2:29

9

Трек Rock and Roll Star

Rock and Roll Star

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Big Power Rock of the 1980s

2:53

10

Трек Power Moves

Power Moves

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Big Power Rock of the 1980s

2:08

11

Трек Today Is the Day

Today Is the Day

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Big Power Rock of the 1980s

2:32

12

Трек When Night Falls

When Night Falls

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Big Power Rock of the 1980s

2:26

Информация о правообладателе: Sonoton Music
