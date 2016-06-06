О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

John Bullaro

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Альбом  ·  2016

Classic Rock: Southern Style

#Рок
John Bullaro

Артист

John Bullaro

Релиз Classic Rock: Southern Style

#

Название

Альбом

1

Трек Main Street

Main Street

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Classic Rock: Southern Style

2:10

2

Трек Prairie Wind

Prairie Wind

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Classic Rock: Southern Style

2:19

3

Трек The Back Porch

The Back Porch

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Classic Rock: Southern Style

2:22

4

Трек Eighteen Wheeler

Eighteen Wheeler

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Classic Rock: Southern Style

2:26

5

Трек Way of the Cowboy

Way of the Cowboy

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Classic Rock: Southern Style

2:29

6

Трек On a Prayer

On a Prayer

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Classic Rock: Southern Style

2:37

7

Трек The Fishing Hole 3

The Fishing Hole 3

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Classic Rock: Southern Style

1:51

8

Трек Whiskey Rock

Whiskey Rock

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Classic Rock: Southern Style

2:18

9

Трек I'll Remember

I'll Remember

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Classic Rock: Southern Style

1:54

10

Трек Taking My Time

Taking My Time

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Classic Rock: Southern Style

2:37

11

Трек She's on My Mind

She's on My Mind

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Classic Rock: Southern Style

1:53

12

Трек Roadside Blues

Roadside Blues

John Bullaro

,

Dennis Buikema

Classic Rock: Southern Style

2:43

Информация о правообладателе: Sonoton Music
