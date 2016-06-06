Информация о правообладателе: Sonoton Music
Альбом · 2016
Classic Rock: Southern Style
Heavy Holidays2024 · Альбом · John Bullaro
Fun and Funky2021 · Альбом · John Bullaro
Hip Metal Hop2021 · Альбом · John Bullaro
Motivational Rock2021 · Альбом · John Bullaro
Hard Rock Guitar Action2020 · Альбом · John Bullaro
Metalworks2020 · Альбом · John Bullaro
Power, Pride and Purpose - Extreme Hybrid Metal2020 · Альбом · Dennis Buikema
Hell on Wheels2020 · Альбом · John Bullaro
Glam Rock & Hair Metal2019 · Альбом · Dennis Buikema
Classic Rock: Southern Vibe2018 · Альбом · Dennis Buikema
Metal Energy2018 · Альбом · Dennis Buikema
Action Rock & Hybrid Metal2017 · Альбом · John Bullaro
Christmas Rocks!2016 · Альбом · Dennis Buikema
Energized Metal Action2016 · Альбом · Dennis Buikema