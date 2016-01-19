О нас

Laszlo Bencker

Laszlo Bencker

Альбом  ·  2016

Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

#Джаз
Laszlo Bencker

Артист

Laszlo Bencker

Релиз Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

#

Название

Альбом

1

Трек Trendy

Trendy

Laszlo Bencker

Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

3:22

2

Трек Fusion Time

Fusion Time

Laszlo Bencker

Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

3:07

3

Трек That Funky Feeling

That Funky Feeling

Laszlo Bencker

Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

3:02

4

Трек Keep Swinging

Keep Swinging

Laszlo Bencker

Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

2:45

5

Трек Off We Go

Off We Go

Laszlo Bencker

Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

3:17

6

Трек Biff Riff

Biff Riff

Laszlo Bencker

Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

2:56

7

Трек Street Smart

Street Smart

Laszlo Bencker

Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

3:51

8

Трек Fairness

Fairness

Laszlo Bencker

Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

2:58

9

Трек Right on Cue

Right on Cue

Laszlo Bencker

Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

3:15

10

Трек Fusion Control

Fusion Control

Laszlo Bencker

Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

3:10

11

Трек On the Sunny Side of Life

On the Sunny Side of Life

Laszlo Bencker

Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

4:06

12

Трек Funk Hype

Funk Hype

Laszlo Bencker

Jazzcraft, Vol. 5: Believe the Hype

3:50

Информация о правообладателе: Sonoton Music
