Cyril sorongon

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Альбом  ·  2014

Dance Euphoria

#Электроника
Cyril sorongon

Артист

Cyril sorongon

Релиз Dance Euphoria

#

Название

Альбом

1

Трек Disco Trash

Disco Trash

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Dance Euphoria

2:46

2

Трек Let the Bass Kick

Let the Bass Kick

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Dance Euphoria

3:36

3

Трек House Kitsch

House Kitsch

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Dance Euphoria

3:31

4

Трек Graffiti Boy

Graffiti Boy

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Dance Euphoria

3:18

5

Трек Outside the Globe

Outside the Globe

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Dance Euphoria

3:39

6

Трек Error Error

Error Error

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Dance Euphoria

4:09

7

Трек Deep House Funk

Deep House Funk

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Dance Euphoria

3:21

8

Трек Tech Extreme

Tech Extreme

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Dance Euphoria

3:21

9

Трек The Rebirth

The Rebirth

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Dance Euphoria

3:10

10

Трек Too Sexy

Too Sexy

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Dance Euphoria

3:00

Информация о правообладателе: Sonoton Music
