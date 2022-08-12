О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Roman Raithel

Roman Raithel

,

Mark Nolan

,

Cyril sorongon

и 

ещё 2

Альбом  ·  2022

Cuddlebug

#Поп
Roman Raithel

Артист

Roman Raithel

Релиз Cuddlebug

#

Название

Альбом

1

Трек Cuddlebug

Cuddlebug

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Cyril sorongon

Cuddlebug

3:41

2

Трек Look Good, Feel Good

Look Good, Feel Good

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Brian Cua

Cuddlebug

2:34

3

Трек Why Why Why

Why Why Why

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Cyril sorongon

Cuddlebug

3:11

4

Трек Crushing Me Now

Crushing Me Now

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Brian Cua

Cuddlebug

2:48

5

Трек It Ain't Too Late

It Ain't Too Late

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Cyril sorongon

Cuddlebug

3:07

6

Трек Ice Cream

Ice Cream

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Brian Cua

Cuddlebug

2:20

7

Трек The Night

The Night

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Cyril sorongon

Cuddlebug

3:02

8

Трек A.I. Love

A.I. Love

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Brian Cua

Cuddlebug

2:18

9

Трек With You

With You

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Cyril sorongon

Cuddlebug

2:58

10

Трек Shake It

Shake It

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Brian Cua

Cuddlebug

2:11

11

Трек Cuddlebug (Instrumental Version)

Cuddlebug (Instrumental Version)

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Cyril sorongon

Cuddlebug

3:41

12

Трек Look Good, Feel Good (Instrumental Version)

Look Good, Feel Good (Instrumental Version)

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Brian Cua

Cuddlebug

2:34

13

Трек Why Why Why (Instrumental Version)

Why Why Why (Instrumental Version)

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Cyril sorongon

Cuddlebug

3:11

14

Трек Crushing Me Now (Instrumental Version)

Crushing Me Now (Instrumental Version)

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Brian Cua

Cuddlebug

2:48

15

Трек It Ain't Too Late (Instrumental Version)

It Ain't Too Late (Instrumental Version)

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Cyril sorongon

Cuddlebug

3:06

16

Трек Ice Cream (Instrumental Version)

Ice Cream (Instrumental Version)

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Brian Cua

Cuddlebug

2:20

17

Трек The Night (Instrumental Version)

The Night (Instrumental Version)

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Cyril sorongon

Cuddlebug

3:02

18

Трек A.I. Love (Instrumental Version)

A.I. Love (Instrumental Version)

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Brian Cua

Cuddlebug

2:18

19

Трек With You (Instrumental Version)

With You (Instrumental Version)

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Cyril sorongon

Cuddlebug

2:58

20

Трек Shake It (Instrumental Version)

Shake It (Instrumental Version)

Mark Nolan

,

David Redwitz

,

Roman Raithel

,

Brian Cua

Cuddlebug

2:11

Информация о правообладателе: Sonoton Music
