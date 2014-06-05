О нас

David Redwitz

David Redwitz

,

Jack Rufo

,

Mark Nolan

и 

ещё 1

Альбом  ·  2014

Lighthearted Rock

#Рок
David Redwitz

Артист

David Redwitz

Релиз Lighthearted Rock

#

Название

Альбом

1

Трек Rocktales

Rocktales

Jack Rufo

,

David Redwitz

,

Angelo Villegas

,

Mark Nolan

Lighthearted Rock

4:04

2

Трек Strumming Feelgood

Strumming Feelgood

Jack Rufo

,

David Redwitz

,

Angelo Villegas

,

Mark Nolan

Lighthearted Rock

3:52

3

Трек In Harmony with Life

In Harmony with Life

Jack Rufo

,

David Redwitz

,

Angelo Villegas

,

Mark Nolan

Lighthearted Rock

3:19

4

Трек Home in the U.S.

Home in the U.S.

Jack Rufo

,

David Redwitz

,

Angelo Villegas

,

Mark Nolan

Lighthearted Rock

3:21

5

Трек Catchy Rock

Catchy Rock

Jack Rufo

,

David Redwitz

,

Angelo Villegas

,

Mark Nolan

Lighthearted Rock

3:39

6

Трек From the Seventies

From the Seventies

Jack Rufo

,

David Redwitz

,

Angelo Villegas

,

Mark Nolan

Lighthearted Rock

3:32

7

Трек Gentle Way

Gentle Way

Jack Rufo

,

David Redwitz

,

Angelo Villegas

,

Mark Nolan

Lighthearted Rock

3:56

8

Трек Warm and Acoustic

Warm and Acoustic

Jack Rufo

,

David Redwitz

,

Angelo Villegas

,

Mark Nolan

Lighthearted Rock

4:03

9

Трек Quiet Retreat

Quiet Retreat

Jack Rufo

,

David Redwitz

,

Angelo Villegas

,

Mark Nolan

Lighthearted Rock

3:44

10

Трек Anticipation of Happiness

Anticipation of Happiness

Jack Rufo

,

David Redwitz

,

Angelo Villegas

,

Mark Nolan

Lighthearted Rock

3:34

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу


