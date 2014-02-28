О нас

Roman Raithel

Roman Raithel

,

Daryl Reyes

,

Amber Davis

и 

ещё 1

Альбом  ·  2014

Chart Surge

#Поп
Roman Raithel

Артист

Roman Raithel

Релиз Chart Surge

#

Название

Альбом

1

Трек It Doesn't Matter

It Doesn't Matter

Roman Raithel

,

Amber Davis

,

Jingle Buena

Chart Surge

3:11

2

Трек Set Me Free

Set Me Free

Roman Raithel

,

Daryl Reyes

Chart Surge

4:10

3

Трек If You Can't Love Me

If You Can't Love Me

Roman Raithel

,

Amber Davis

Chart Surge

4:05

4

Трек Our Alternate Universe

Our Alternate Universe

Roman Raithel

,

Daryl Reyes

Chart Surge

4:37

5

Трек It's Gonna Pop

It's Gonna Pop

Roman Raithel

,

Amber Davis

,

Daryl Reyes

Chart Surge

3:33

6

Трек If This Is Love I Want It

If This Is Love I Want It

Roman Raithel

,

Daryl Reyes

Chart Surge

4:16

7

Трек Never Had

Never Had

Roman Raithel

,

Amber Davis

Chart Surge

3:00

8

Трек Just Like Poison

Just Like Poison

Roman Raithel

,

Daryl Reyes

Chart Surge

4:19

9

Трек It Doesn't Matter (Instrumental Version)

It Doesn't Matter (Instrumental Version)

Roman Raithel

Chart Surge

2:10

10

Трек Set Me Free (Instrumental Version)

Set Me Free (Instrumental Version)

Roman Raithel

Chart Surge

2:05

11

Трек If You Can't Love Me (Instrumental Version)

If You Can't Love Me (Instrumental Version)

Roman Raithel

Chart Surge

2:35

12

Трек Our Alternate Universe (Instrumental Version)

Our Alternate Universe (Instrumental Version)

Roman Raithel

Chart Surge

2:34

13

Трек It's Gonna Pop (Instrumental Version)

It's Gonna Pop (Instrumental Version)

Roman Raithel

Chart Surge

2:24

14

Трек If This Is Love I Want It (Instrumental Version)

If This Is Love I Want It (Instrumental Version)

Roman Raithel

Chart Surge

2:22

15

Трек Never Had (Instrumental Version)

Never Had (Instrumental Version)

Roman Raithel

Chart Surge

1:51

16

Трек Just Like Poison (Instrumental Version)

Just Like Poison (Instrumental Version)

Roman Raithel

Chart Surge

2:23

Информация о правообладателе: Sonoton Music
