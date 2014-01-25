О нас

Andreas Suttner

Andreas Suttner

,

Christopher Tyler Nickel

,

Alan Fillip

Альбом  ·  2014

Cinematic Minimalist

Andreas Suttner

Артист

Andreas Suttner

Релиз Cinematic Minimalist

#

Название

Альбом

1

Трек Lost Clues

Lost Clues

Christopher Tyler Nickel

Cinematic Minimalist

1:13

2

Трек Odds That End

Odds That End

Christopher Tyler Nickel

Cinematic Minimalist

1:23

3

Трек Scrambled Clues

Scrambled Clues

Christopher Tyler Nickel

Cinematic Minimalist

1:37

4

Трек Cinematic Minimalist

Cinematic Minimalist

Alan Fillip

Cinematic Minimalist

3:03

5

Трек Suspect Search

Suspect Search

Christopher Tyler Nickel

Cinematic Minimalist

1:15

6

Трек Dark Affair

Dark Affair

Wolfgang Lackerschmid

,

Andreas Suttner

Cinematic Minimalist

1:53

7

Трек Quirky Chase

Quirky Chase

Christopher Tyler Nickel

Cinematic Minimalist

1:49

8

Трек Advise and Encouragement

Advise and Encouragement

Alan Fillip

Cinematic Minimalist

2:54

9

Трек Searching in Shadows

Searching in Shadows

Christopher Tyler Nickel

Cinematic Minimalist

2:12

10

Трек Secret Operation

Secret Operation

Wolfgang Lackerschmid

,

Andreas Suttner

Cinematic Minimalist

2:00

11

Трек Struggles with the Past

Struggles with the Past

Christopher Tyler Nickel

Cinematic Minimalist

2:10

12

Трек Tracking Leads

Tracking Leads

Christopher Tyler Nickel

Cinematic Minimalist

1:28

13

Трек Criminal Computing

Criminal Computing

Wolfgang Lackerschmid

,

Andreas Suttner

Cinematic Minimalist

1:42

14

Трек Suspect Pursuit

Suspect Pursuit

Christopher Tyler Nickel

Cinematic Minimalist

1:08

15

Трек Preparing the Complot

Preparing the Complot

Wolfgang Lackerschmid

,

Andreas Suttner

Cinematic Minimalist

1:55

16

Трек Where Are They

Where Are They

Christopher Tyler Nickel

Cinematic Minimalist

1:32

17

Трек Wooden Structure

Wooden Structure

Wolfgang Lackerschmid

,

Andreas Suttner

Cinematic Minimalist

2:05

Информация о правообладателе: Sonoton Music
