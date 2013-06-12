О нас

Jimmy Kaleth

Jimmy Kaleth

,

Ross Andrew Mclean

,

Simon Barth

Альбом  ·  2013

Dubstep Dominance

#Дабстеп
Jimmy Kaleth

Артист

Jimmy Kaleth

Релиз Dubstep Dominance

#

Название

Альбом

1

Трек Rouse the Troops

Rouse the Troops

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Dubstep Dominance

2:12

2

Трек Mr. Exacto Bass

Mr. Exacto Bass

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Dubstep Dominance

2:18

3

Трек Yeah

Yeah

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Dubstep Dominance

2:20

4

Трек Sun Swagger

Sun Swagger

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Dubstep Dominance

2:13

5

Трек High Energy Crunch

High Energy Crunch

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Dubstep Dominance

2:02

6

Трек Da Classic Dubstep

Da Classic Dubstep

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Dubstep Dominance

2:04

7

Трек Crazy Horse Dub

Crazy Horse Dub

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Dubstep Dominance

2:15

8

Трек Razor Dub

Razor Dub

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Dubstep Dominance

1:59

9

Трек Lay Back

Lay Back

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Dubstep Dominance

2:49

10

Трек Happy Dubcracker

Happy Dubcracker

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Dubstep Dominance

2:09

11

Трек Shadow Walker

Shadow Walker

Simon Barth

Dubstep Dominance

4:23

12

Трек Kids These Days

Kids These Days

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Dubstep Dominance

2:17

13

Трек Wing Clipper

Wing Clipper

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Dubstep Dominance

2:02

14

Трек Dub to a Trance

Dub to a Trance

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Dubstep Dominance

2:12

Информация о правообладателе: Sonoton Music
