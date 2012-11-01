О нас

Scott Roche

Scott Roche

,

Kip Kuepper

Альбом  ·  2012

Curious Inventions, Vol. 1

#Эмбиент
Scott Roche

Артист

Scott Roche

Релиз Curious Inventions, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек De Facto

De Facto

Kip Kuepper

,

Scott Roche

Curious Inventions, Vol. 1

1:54

2

Трек Violet Skies

Violet Skies

Kip Kuepper

,

Scott Roche

Curious Inventions, Vol. 1

2:03

3

Трек Auracle

Auracle

Kip Kuepper

,

Scott Roche

Curious Inventions, Vol. 1

2:41

4

Трек Transcending Light

Transcending Light

Kip Kuepper

,

Scott Roche

Curious Inventions, Vol. 1

1:39

5

Трек Eponym

Eponym

Kip Kuepper

,

Scott Roche

Curious Inventions, Vol. 1

1:44

6

Трек Presence of Mind

Presence of Mind

Kip Kuepper

,

Scott Roche

Curious Inventions, Vol. 1

2:25

7

Трек Virtual Umbrella

Virtual Umbrella

Kip Kuepper

,

Scott Roche

Curious Inventions, Vol. 1

2:09

8

Трек Silver Seedling

Silver Seedling

Kip Kuepper

,

Scott Roche

Curious Inventions, Vol. 1

2:01

9

Трек Alias

Alias

Kip Kuepper

,

Scott Roche

Curious Inventions, Vol. 1

1:37

10

Трек Meridian

Meridian

Kip Kuepper

,

Scott Roche

Curious Inventions, Vol. 1

1:35

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу

