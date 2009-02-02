О нас

Bobby Black

Bobby Black

,

Kip Kuepper

,

Paul Lenart

и 

ещё 17

Альбом  ·  2009

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

#Хип-хоп
Bobby Black

Артист

Bobby Black

Релиз Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

#

Название

Альбом

1

Трек Polky Joe's Git-Along

Polky Joe's Git-Along

Doug Perkins

,

Steve Goomas

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

2:14

2

Трек Way out There

Way out There

Paul Lenart

,

John Curtis

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

2:06

3

Трек Memphis Freight

Memphis Freight

Kip Kuepper

,

Scott Roche

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

2:51

4

Трек Real Western Steel

Real Western Steel

Bobby Black

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

2:04

5

Трек Chicken Wire Two Step

Chicken Wire Two Step

Lindsay Tomasic

,

Quinn

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

2:52

6

Трек Wooden Porch Waltz

Wooden Porch Waltz

Doug Perkins

,

Steve Goomas

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

2:54

7

Трек Hill Billy

Hill Billy

Gerhard Narholz

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

2:30

8

Трек Batchelders Reel

Batchelders Reel

Paul Lenart

,

Bill Matthiesen

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

2:06

9

Трек Coal Creek March

Coal Creek March

Stephen Wade

,

Jerry Burnham

,

Tony Ellis

,

John Doyle

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

1:26

10

Трек Austin Slide

Austin Slide

Paul Lenart

,

John Curtis

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

2:41

11

Трек Hoot 'n Annie

Hoot 'n Annie

Paul Lenart

,

John Curtis

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

2:09

12

Трек Sally Ann

Sally Ann

Jerry Burnham

,

Joe Wilson

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

1:47

13

Трек Oklahoma Mountain Dance

Oklahoma Mountain Dance

Stephan Diez

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

3:02

14

Трек Ol' Number Nine

Ol' Number Nine

Saul Broudy

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

2:31

15

Трек Cowboys and Trucks

Cowboys and Trucks

Randy Hinderling

,

Mimi Boswell

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

2:34

16

Трек Southern Rail

Southern Rail

Paul Lenart

,

John Curtis

Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental

2:35

Информация о правообладателе: Sonoton Music
