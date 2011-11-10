О нас

Zac Singer

Zac Singer

,

Tom Sue

,

Elias Windisch

и 

ещё 3

Альбом  ·  2011

Contemplative Soundscapes

Zac Singer

Артист

Zac Singer

Релиз Contemplative Soundscapes

#

Название

Альбом

1

Трек Arrival at Magic Park

Arrival at Magic Park

Al Gromer Khan

Contemplative Soundscapes

3:24

2

Трек Canyon Shadows

Canyon Shadows

Al Gromer Khan

Contemplative Soundscapes

2:38

3

Трек Cloister

Cloister

Paul Aigner

Contemplative Soundscapes

5:23

4

Трек Walking in Magic Park

Walking in Magic Park

Al Gromer Khan

Contemplative Soundscapes

3:49

5

Трек Coastal Horizon

Coastal Horizon

Al Gromer Khan

Contemplative Soundscapes

5:22

6

Трек Hallucination

Hallucination

Paul Aigner

Contemplative Soundscapes

4:12

7

Трек Lioness Walking

Lioness Walking

Al Gromer Khan

Contemplative Soundscapes

2:38

8

Трек Approaching the Range

Approaching the Range

Al Gromer Khan

Contemplative Soundscapes

5:48

9

Трек Psychoflight

Psychoflight

Paul Aigner

Contemplative Soundscapes

4:13

10

Трек Winged Beings

Winged Beings

Al Gromer Khan

Contemplative Soundscapes

4:26

11

Трек Static Awakening

Static Awakening

Elias Windisch

,

Rainer Ortenburger

Contemplative Soundscapes

5:51

12

Трек Into the Desert

Into the Desert

Al Gromer Khan

Contemplative Soundscapes

4:32

13

Трек Mills of God

Mills of God

Zac Singer

,

Tom Sue

Contemplative Soundscapes

3:34

14

Трек Peaceful Moments

Peaceful Moments

Al Gromer Khan

Contemplative Soundscapes

4:43

15

Трек Gloomy Faces

Gloomy Faces

Elias Windisch

,

Rainer Ortenburger

Contemplative Soundscapes

4:33

16

Трек Repose

Repose

Al Gromer Khan

Contemplative Soundscapes

5:41

17

Трек Weird Bird

Weird Bird

Zac Singer

,

Tom Sue

Contemplative Soundscapes

3:32

Информация о правообладателе: Sonoton Music
