Zac Singer

Zac Singer

,

Tom Sue

,

Andrew Potterton

Альбом  ·  2011

Electromania

#Эмбиент
Zac Singer

Артист

Zac Singer

Релиз Electromania

#

Название

Альбом

1

Трек Rally One

Rally One

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:12

2

Трек Aggressor

Aggressor

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:29

3

Трек About Midnight

About Midnight

Andrew Potterton

Electromania

2:19

4

Трек Monster Mole

Monster Mole

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:28

5

Трек Schmoozing

Schmoozing

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:25

6

Трек Robot Monster

Robot Monster

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:34

7

Трек Brighter Day

Brighter Day

Andrew Potterton

Electromania

2:55

8

Трек Cool Uplift

Cool Uplift

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:22

9

Трек Energetic Electro

Energetic Electro

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:13

10

Трек Peaceful Harmony

Peaceful Harmony

Andrew Potterton

Electromania

2:38

11

Трек Trendissimo

Trendissimo

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:16

12

Трек Night Delight

Night Delight

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:31

13

Трек Fate Saved Me

Fate Saved Me

Andrew Potterton

Electromania

3:01

14

Трек Rhapsodic Electro

Rhapsodic Electro

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:16

15

Трек Bad Guys Are Coming

Bad Guys Are Coming

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:17

16

Трек Pressure

Pressure

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:03

17

Трек Catch the Fly

Catch the Fly

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:27

18

Трек Skew

Skew

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

3:24

19

Трек Bumpy Road

Bumpy Road

Zac Singer

,

Tom Sue

Electromania

2:57

Информация о правообладателе: Sonoton Music
