Cyril sorongon

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Brian Cua

и 

ещё 1

Альбом  ·  2011

Fashion Tracks, Vol. 4

#Электроника
Cyril sorongon

Артист

Cyril sorongon

Релиз Fashion Tracks, Vol. 4

#

Название

Альбом

1

Трек I Like Fashion

I Like Fashion

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Fashion Tracks, Vol. 4

3:10

2

Трек Futuro

Futuro

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Fashion Tracks, Vol. 4

3:19

3

Трек Fashion World

Fashion World

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Fashion Tracks, Vol. 4

2:52

4

Трек Caroline

Caroline

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Fashion Tracks, Vol. 4

3:22

5

Трек Clothing Factory

Clothing Factory

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Fashion Tracks, Vol. 4

3:15

6

Трек Champagne Room

Champagne Room

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Fashion Tracks, Vol. 4

3:14

7

Трек Buzzwalk

Buzzwalk

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Fashion Tracks, Vol. 4

2:48

8

Трек Trendsetting

Trendsetting

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Fashion Tracks, Vol. 4

2:55

9

Трек Indie Vogue

Indie Vogue

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Fashion Tracks, Vol. 4

2:52

10

Трек Delizioso

Delizioso

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Fashion Tracks, Vol. 4

3:07

11

Трек Soft Model

Soft Model

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Fashion Tracks, Vol. 4

2:58

12

Трек Eccentric Vogue

Eccentric Vogue

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Fashion Tracks, Vol. 4

3:04

Информация о правообладателе: Sonoton Music
